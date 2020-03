Sostegno alle imprese: provvedimenti dalla Regione

16/3/2020 CoronaVirus: smart working per tutta la Regionale Tra le tante misure, soprattutto di carattere sanitario, che la Regione autonoma della Sardegna ha messo in campo per gestire l´emergenza legata alla diffusione del Covid-19, è stato garantito che ogni dipendente possa continuare a lavorare, evitando di bloccare l´Amministrazione regionale e garantendo ai cittadini di accedere ai servizi in totale sicurezza