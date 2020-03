Cor 14:32 Alghero aiuta il suo Ospedale Non appena gli uffici finanziari concluderanno la procedura per l’attivazione del conto corrente dedicato, verranno resi noti gli estremi sui quali effettuare i versamenti



Il Comune di Alghero avvia una raccolta fondi denominata "Alghero aiuta il suo Ospedale", per contribuire all’acquisto di materiali e dispositivi necessari ad affrontare l’emergenza Covid-19 e per sostenere concretamente quanti di loro sono costretti ad isolarsi lontano dalla famiglia. «Con tutti i mezzi possibili vogliamo dimostrare vicinanza a chi sta sostenendo il peso maggiore della battaglia – spiega il Sindaco di Alghero - è un modo per continuare ad essere cittadini responsabili, si potrà contribuire anche con piccole cifre. Il dovere di supportare il nostro ospedale è prioritario, c’è bisogno di unire le forze per aiutare chi ci aiuta». Commenti ALGHERO - Medici,, personale infermieristico e sanitario. Più forti della discutibile gestione della sanità nella regione Sardegna: sono loro, infatti, in prima linea nel fronteggiare l'avanzata del virus, nonostante le gravi carenze denunciate nelle ultime settimane. Presidi (come quello di Alghero) dove scarseggiano mascherine, guanti ed ogni dispositivo di protezione personale [ LEGGI ], mettono seriamente a repentaglio l'incolumità dei sanitari e delle loro famiglie.Una raccolta fondi per contribuire a sostenere tutti gli operatori dell’Ospedale di Alghero, impegnati a combattere l’emergenza con grande sacrificio. La annuncia l'ufficio comunicazione del sindaco di Alghero, Mario Conoci. «Medici, infermieri e personale ospedaliero si trovano in queste settimane sotto forte pressione, giorno e notte in prima linea. A loro va in questo momento il sostegno più forte e concreto possibile».Il Comune di Alghero avvia una raccolta fondi denominata "Alghero aiuta il suo Ospedale", per contribuire all’acquisto di materiali e dispositivi necessari ad affrontare l’emergenzae per sostenere concretamente quanti di loro sono costretti ad isolarsi lontano dalla famiglia. «Con tutti i mezzi possibili vogliamo dimostrare vicinanza a chi sta sostenendo il peso maggiore della battaglia – spiega il Sindaco di Alghero - è un modo per continuare ad essere cittadini responsabili, si potrà contribuire anche con piccole cifre. Il dovere di supportare il nostro ospedale è prioritario, c’è bisogno di unire le forze per aiutare chi ci aiuta».