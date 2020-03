Red 8:25 «Servono più risorse e tempi rapidi» «Bene come inizio». La Confturismo-Confcommercio commenta il Decreto “Cura Italia” e chiede: «Si rendano detraibili le spese per le vacanze degli italiani in Italia»







Lo scrive Confturismo-Confcommercio in una nota. «Tra le misure varate nel decreto dell’ultimo Cdm – proseguono i rappresentanti dell'associazione di categoria - bene la sospensione dei versamenti delle imposte e contributi e gli accessi più agili agli ammortizzatori sociali, ma devono essere pensati e finanziati per un lungo periodo tenendo conto degli effetti negativi della crisi. Si intravedono piccole forme di indennizzo per lavoratori autonomi e per gli stagionali molto importanti per il turismo, ma vorremmo anche fossero estese alle imprese in ragione dei drastici cali di fatturato che stanno registrando mese dopo mese».



