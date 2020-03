Red 13:26 Casa Serena: Torres femminile in campo La compagine rossoblu ha lanciato una raccolta fondi a sostegno della casa di riposo Casa Serena di Sassari, che negli ultimi giorni è stata messa a dura prova a causa dell’aumento di contagi da CoronaVirus







La raccolta fondi sarà destinata all’acquisto di materiale di protezione e sanitario per gli ospiti ed il personale della residenza per anziani. Chiunque voglia effettuare una donazione, potrà fare un bonifico alla F.C. Sassari Torres femminile tramite l'Iban IT70M0101517209000070724647, causale “Emergenza Covid-19 Casa Serena”.



«In un momento di epocale avversità, nel quale ognuno di noi è chiamato a fare la sua parte, anche la Sassari Torres femminile vuole rivolgere un aiuto a chi lotta giorno e notte per gestire e superare questa gravissima emergenza. Il nostro pensiero e il nostro cuore . Conclude il presidente della Sassari Torres Andrea Budroni - sono rivolti a tutte le persone ospiti di Casa Serena e al personale che combatte in prima linea instancabilmente». Commenti SASSARI - La Sassari Torres femminile ha lanciato una raccolta fondi a sostegno della casa di riposo Casa Serena di Sassari, che negli ultimi giorni è stata messa a dura prova a causa dell’aumento di contagi da CoronaVirus [LEGGI] . L’iniziativa #IoRestoaCasaSerena vuole coinvolgere i tifosi, le famiglie e la popolazione sarda a fare una donazione libera per supportare l’emergenza Covid-19.La raccolta fondi sarà destinata all’acquisto di materiale di protezione e sanitario per gli ospiti ed il personale della residenza per anziani. Chiunque voglia effettuare una donazione, potrà fare un bonifico alla F.C. Sassari Torres femminile tramite l'Iban IT70M0101517209000070724647, causale “Emergenza Covid-19 Casa Serena”.«In un momento di epocale avversità, nel quale ognuno di noi è chiamato a fare la sua parte, anche la Sassari Torres femminile vuole rivolgere un aiuto a chi lotta giorno e notte per gestire e superare questa gravissima emergenza. Il nostro pensiero e il nostro cuore . Conclude il presidente della Sassari Torres Andrea Budroni - sono rivolti a tutte le persone ospiti di Casa Serena e al personale che combatte in prima linea instancabilmente».