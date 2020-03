Cor 15:27 Neonato gravissino da Alghero al Gaslini Non si ferma la macchina dei soccorsi aerei. Il neonato è stato trasportato d´urgenza presso l’Ospedale Gaslini di Genova. Il decollo dall´aeroporto di Alghero







Atterrato sull’Aeroporto di Genova nel primo pomeriggio, il bimbo è stato trasportato con l’ambulanza presso l’ospedale Gaslini per ricevere le cure necessarie. La richiesta d’intervento è pervenuta dalla Prefettura di Sassari alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti quello di organizzare e gestire questo genere di trasporti su tutto il territorio nazionale.



Missioni di questo tipo necessitano della massima tempestività. Attraverso i suoi Reparti di volo, l'Aeronautica Militare mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare in qualunque momento per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, come accaduto ieri, ma anche di organi ed equipe mediche per trapianti