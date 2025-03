Cor 11:00 Bonorva: in servizio un nuovo pediatra Si tratta della dottoressa Caterina Zanza, con ambulatorio in Corso Umberto I, n. 57, a Bonorva. Avrà un incarico provvisorio



BONORVA – La Asl di Sassari comunica alla popolazione che nell'ambito territoriale n.1 del Distretto di Alghero, del Coros, del Villanova e del Meilogu, dalla giornata di oggi prenderà servizio nel comune di Bonorva una nuova Pediatra con incarico provvisorio.



Si tratta della dottoressa Caterina Zanza, con ambulatorio in Corso Umberto I, n. 57, a Bonorva. La dottoressa garantirà il seguente orario: lunedì, martedì e giovedì, dalle ore 15.00 alle 17.00; mercoledì e venerdì, dalle ore 09.00 alle 11.00. Telefono: 377/3571074, e-mail: caterina.zanza92@gmail.com.