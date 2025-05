S.A. 12:00 Industriali e Scientifico ai Giochi Matematici Bocconi Dal 2008, questi campionati sono stati riconosciuti dal MIUR come attività di rilievo nell’ambito del Programma per la valorizzazione delle eccellenze



ALGHERO - Logica, intuizione e fantasia è lo slogan dei Campionati Internazionali di Giochi della Matematica, un'iniziativa organizzata dal centro PRISTEM dell’Università Bocconi di Milano. Quest’anno, hanno partecipato nove studenti dell’Istituto Tecnico Industriale di via degli Orti di Alghero, del Roth Piazza Sulis. Dal 2008, questi campionati sono stati riconosciuti dal MIUR come attività di rilievo nell’ambito del Programma per la valorizzazione delle eccellenze. Alle semifinali nazionali, disputate il 15 marzo presso l’Istituto Comprensivo Li Punti di Sassari, per la categoria L1 PLUS, per le classi seconda, terza e quarta degli Istituti Superiori, si sono qualificati due studenti dell’Istituto Industriale di via Degli Orti: Gabriele Langella, e Damiano Brundu, rispettivamente della classe IV B e IV C Informatica e Telecomunicazioni.



È il secondo anno che studenti dell'ITI di Alghero si distinguono e arrivano alla finale nazionale. «I nostri ragazzi hanno dimostrato di possedere notevoli capacità intuitive e logiche, unite alla fantasia e alla volontà di mettersi alla prova, confrontandosi sia tra gli altri studenti sia con sé stessi. La

prossima tappa vedrà coinvolti i due studenti alla finale nazionale che si terrà a Milano il 10 maggio

prossimo presso l’Università Bocconi a Milano. In questa occasione, verrà selezionata la squadra che

rappresenterà l’Italia alla finale internazionale, prevista per la fine di agosto in Tunisia: alla docente

prof.ssa Rossana Fino e agli studenti vanno rivolte le più sincere congratulazioni e ai finalisti un

grande in bocca al lupo per la sfida che li attende» si legge nella nota diffusa dall'Istituto.



Non solo Tecnico, anche il Liceo Scientifico Enrico Fermi rappresenterà Alghero alla manifestazione del 10 maggio e parteciperanno gli alunni: Marina Mangoni e Raffaela Natale della 3 A, Riccardo Maggio della 3 B per la categoria L1, Sara Tiloca della 1 A e Alessia Canu della 1 B, per la categoria C2. Gli studenti hanno superato brillantemente le semifinali per il nord Sardegna, che si sono tenute il 15 Marzo a Sassari, piazzandosi ai primi tre posti per la categoria L1. Il successo dei ragazzi, la cui preparazione è stata curata dalla prof.ssa Antonella Caneo, docente di matematica e fisica, è il risultato di un impegno costante e di grande determinazione. Non è la prima volta che il Liceo Fermi si distingue in questa ed in altre prestigiose competizioni, dimostrando di essere un punto cardine nella preparazione degli allievi in campo scientifico -matematico. Il dirigente scolastico dott. Mario Peretto sottolinea come «i traguardi raggiunti testimonino la qualità della didattica offerta dal Liceo Fermi di Alghero e la passione che i nostri studenti coltivano».



Ultima modifica alle 12.12