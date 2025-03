Cor 22:38 Cinque anni dal Covid: conferenza ad Alghero Si terrà venerdì 28 marzo presso l’auditorium del Liceo scientifico E. Fermi: presenti i dottori Catello Mario Panu Napodano e Giulia Moi



ALGHERO - Venerdì 28 marzo 2025 ad Alghero presso l’auditorium del Liceo scientifico E. Fermi si terrà una conferenza organizzata sotto l’egida del Panathlon Alghero, presieduto dal dottor Antonello Sebastiano Sias. L’argomento riguarderà, in occasione del quinto anno dalla recente pandemia da Covid 19: “le grandi pandemie, virus e vaccini e le infezioni sessualmente trasmissibili“. I relatori saranno il dottor Catello Mario Panu Napodano, dirigente medico della Clinica delle Malattie Infettive e Tropicali della AOU di Sassari, impegnato peraltro in questi anni in prima linea nella pandemia, che collabora anche con l’ Università di Sassari per l’insegnamento della Storia della Medicina nel corso di Laurea di Medicina e nelle professioni sanitarie, e la dottoressa Giulia Moi, medico in formazione specialistica della Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive, che in questi anni si è occupata della diagnosi, della cura e della prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili.