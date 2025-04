Cor 20:46 Prevenzione e arte, un contest fotografico E´ promosso dal Gruppo di Lavoro Igiene delle mani del Comitato infezioni correlate all’assistenza (CICA) punta alla protezione della salute dei pazienti, alla sicurezza e alla qualità dell’assistenza



SASSARI - Un contest fotografico che punta a valorizzare un gesto semplice ma di grande valenza: l'igiene delle mani. E' il nuovo progetto del Gruppo di Lavoro Igiene delle mani del Comitato infezioni correlate all’assistenza (CICA) dell'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari che si svolgerà dal 17 al 30 aprile e che coinvolgerà tutti gli operatori dell'azienda di viale San Pietro. Un’iniziativa che unisce arte e prevenzione e che invita, attraverso l’obiettivo della macchina fotografica (andrà bene anche uno smartphone), a raccontare l’importanza della prevenzione delle infezioni ospedaliere, e sarà anche un’occasione per mettere in luce la creatività e l’impegno quotidiano degli operatori sanitari.



Il progetto si inserisce all'interno delle iniziative realizzate dal CICA e che culmineranno il 5 maggio, in occasione della Giornata mondiale dell’Igiene delle mani. «Vogliamo promuovere una cultura della sicurezza e della prevenzione – afferma il professor Paolo Castiglia, direttore della Direzione medica di presidio, igiene, epidemiologia e infezioni ospedaliere – che coinvolga attivamente tutti gli attori del sistema sanitario. Ogni scatto diventa, così, un messaggio di cura, un simbolo di un impegno condiviso che si rinnova ogni giorno, trasformando un gesto semplice in un atto di protezione e attenzione verso il benessere di tutti». Il progetto nasce dalla consapevolezza che una corretta igiene delle mani è la prima linea di difesa contro le infezioni acquisite in ambito sanitario. L’obiettivo primario è sensibilizzare operatori, pazienti e visitatori sull’importanza di adottare comportamenti responsabili, contribuendo alla sicurezza delle cure. Il contest si inserisce in un più ampio programma di attività dell’Aou di Sassari, volto a rafforzare la cultura della prevenzione e a creare un ambiente in cui ogni gesto, anche il più semplice, diventi simbolo di cura e responsabilità.



«Il gesto dell’igiene delle mani, soprattutto in ambito assistenziale, assume un significato profondo – afferma la dottoressa Maria Grazia Deriu, coordinatrice del Gruppo di Lavoro Igiene mani del CICA - è la dimostrazione tangibile dell’impegno condiviso per la protezione della salute dei pazienti e la qualità dell’assistenza. Una sfida che è, allo stesso tempo, un invito a valorizzare il lavoro di squadra e a riconoscere l’importanza di ogni piccolo contributo al benessere collettivo». Il concorso si rivolge a tutte le unità operative dell'Aou, promuovendo la partecipazione collettiva per reparto. La sfida consiste nello scattare una fotografia originale che rappresenti in maniera creativa il gesto dell’igiene delle mani. Gli scatti dovranno essere caratterizzati da un messaggio chiaro e simbolico, evidenziando non solo la pratica stessa, ma anche i valori di protezione e sicurezza che essa comporta. È possibile includere elementi legati al territorio sardo, come riferimenti alla natura, tradizioni o simboli locali, arricchendo così il racconto visivo e dando spazio a un’interpretazione personale e culturale del tema.



Il regolamento del contest, che sarà scaricabile dal sito istituzionale, prevede alcune regole fondamentali per garantire la trasparenza e il rispetto delle normative. La partecipazione è riservata ai reparti ospedalieri e ai servizi ambulatoriali dell’Aou di Sassari e deve essere realizzata in team. Ogni reparto potrà inviare un massimo di tre fotografie. Le foto, che dovranno essere originali e incentrate sul gesto dell’igiene delle mani, saranno pubblicate sul profilo Instagram ufficiale dell’Azienda ospedaliero universitaria (@aousassari) nella sezione “Storie in evidenza” a partire dal 22 aprile 2025. La votazione, basata sul numero di “Mi piace” che ogni immagine raccoglierà, si concluderà il 30 aprile 2025 alle ore 23:59. Il reparto il cui scatto otterrà il maggior numero di like sarà premiato simbolicamente con orologi da camice personalizzati per ogni membro del team. Inoltre, la foto vincitrice verrà stampata e consegnata al reparto durante l’evento ufficiale del 5 maggio 2025.