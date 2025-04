Cor 20:00 Contrastare la povertà sanitaria: Tappa a Olmedo Sono 38 le aziende sanitarie selezionate, nel panorama nazionale; tra queste la Asl n. 1 di Sassari. Nelle prossimi giorni la carovana raggiungerà i comuni di Torralba, Bonnanaro e Borutta



OLMEDO - Si e’ svolta negli scorsi giorni a Olmedo l’ottava tappa del piano “Contrastare la povertà sanitaria” che, grazie alla preziosa collaborazione dei Servizi Sociali del Comune, ha coinvolto i cittadini che si sono dati appuntamento presso i locali del comune, per sottoporsi a visite gratuite di cardiologia, diabetologia, pneumologia, ginecologia con i professionisti della Asl n. 1. Il PNES – Programma Nazionale Equità nella Salute, previsto nell’Accordo di Partenariato dell’Italia sulla Programmazione della politica di coesione 2021-2027, si pone l’obiettivo di rafforzare i servizi sanitari e renderne più equo l’accesso in sette Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. Sono 38 le aziende sanitarie selezionate, nel panorama nazionale; tra queste la Asl n. 1 di Sassari che, attraverso un gruppo di lavoro aziendale diretto dalla Direzione dei Servizi Socio Sanitari della Asl n. 1, ha elaborato un piano di intervento, che si articola in sette progetti per un ammontare complessivo di 3.680.000 euro, provenienti dal FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) e dal FSE+ (Fondo Sociale Europeo), e approvati dall’Istituto Nazionale Migrazioni e Povertà (INMP), quale organismo intermedio con cui la Asl di Sassari ha sottoscritto un’apposita convenzione.