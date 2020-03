19/3/2020 Clamoroso al Brotzu: esposto e mobilitazione Precipita la gestione dell´emergenza sanitaria in regione. Da nord a sud operatori sanitari mobilitati per le precarie condizioni in cui si ritrovano ad operare. «Se tutti gli operatori dell’Azienda ospedaliera Brotzu non vengono dotati dei Dispositivi di protezione individuale e non vengono sottoposti allo screening CoVid-19 indiremo lo sciopero generale del più grande ospedale cagliaritano», è la minaccia del sindacato Usb Sanità