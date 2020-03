Red 19:03 Covid-19: Fondazione Dinamo raccoglie 200mila euro La Fondazione Dinamo comunica con soddisfazione i primi numeri della campagna di raccolta fondi in favore degli ospedali di Sassari e della Sardegna







«Questi fondi, che sono già stati messi a disposizione e sono in fase di utilizzo per le emergenze indicate dalla Prefettura – proseguono - rappresentano un numero importante che riempie di orgoglio la Fondazione, nata nel 2011 e da allora sempre attenta alle necessità del territorio e in prima linea in aiuto di chi si trova in difficoltà. Ora più che mai il motto della Dinamo “Ca semus prus de unu giogu” si trasforma in realtà coinvolgendo, sotto la guida della società sassarese, una squadra composta da cittadini, tifosi, aziende, partner e appassionati a giocare un’importante partita: quella combattuta in tutto il mondo contro il CoronaVirus».



Il risultato è già importante, ma l’emergenza non si ferma e la Fondazione rilancia l’invito per partecipare alla raccolta fondi. Chiunque voglia fare un versamento potrà fare un bonifico alla Fondazione Dinamo tramite Iban IT41J 01015 17200 0000 70314705, causale “Emergenza Covid-19 donazione” (BIC BPMOIT22XXX). In alternativa, è possibile versare alla Fondazione Dinamo la cifra desiderata, attraverso l’e-commerce biancoblu sul sito del DinamoStore. Vista l’urgenza di fondi, le donazioni verranno devolute in tempo reale secondo il fabbisogno indicato dalle Prefetture. Inoltre, a partire da domani (lunedì), sarà disponibile un numero di telefono dedicato cui fare riferimento per i versamenti.



Ogni giorno saranno estratti due fortunati donatori che avranno, in esclusiva, la possibilità di fare una videochiamata social con uno tra i dodici giocatori del Banco di Sardegna Dinamo Sassari, o una delle star isolane che hanno aderito all’iniziativa: Elisabetta Canalis, Geppi Cucciari, Melissa Satta o Filippo Tortu. Ad avere l’opportunità di ricevere la chiamata saranno due donatori: uno estratto a sorte ed il più generoso del giorno; chi effettua le donazioni tramite bonifico deve inviare una e-mail con i propri dati (nome, cognome recapito telefonico o nick social media) all’indirizzo web fondazione@dinamobasket.com per poter partecipare all’estrazione. Inoltre, al termine della campagna fondi, la società estrarrà altri 200 benefattori a cui saranno donati o un prodotto del merchandising biancoblu o un biglietto per assistere alle sfide interne della Dinamo.



Nella foto: Geppi Cucciari, madrina della presentazione Dinamo Commenti SASSARI - La Dinamo Banco di Sardegna e la Fondazione Dinamo hanno lanciato due giorni fa la campagna di raccolta fondi in favore degli ospedali di Sassari e della Sardegna: ad affiancare il club di Via Roma in questa importante battaglia il main sponsor Banco di Sardegna, La Nuova Sardegna e quattro star isolane, eccellenze del mondo sportivo e dello spettacolo. «Con estrema soddisfazione, la Fondazione comunica che, grazie all’ottima risposta dei cittadini, con donazioni arrivate anche dagli Stati Uniti, Inghilterra e altre parti del mondo, e alla generosità dei partner e degli sponsor che hanno aderito alla campagna, ad oggi la cifra raccolta (con i primi 50mila euro versati dalla Fondazione biancoblu) supera i 200mila euro».«Questi fondi, che sono già stati messi a disposizione e sono in fase di utilizzo per le emergenze indicate dalla Prefettura – proseguono - rappresentano un numero importante che riempie di orgoglio la Fondazione, nata nel 2011 e da allora sempre attenta alle necessità del territorio e in prima linea in aiuto di chi si trova in difficoltà. Ora più che mai il motto della Dinamo “Ca semus prus de unu giogu” si trasforma in realtà coinvolgendo, sotto la guida della società sassarese, una squadra composta da cittadini, tifosi, aziende, partner e appassionati a giocare un’importante partita: quella combattuta in tutto il mondo contro il CoronaVirus».Il risultato è già importante, ma l’emergenza non si ferma e la Fondazione rilancia l’invito per partecipare alla raccolta fondi. Chiunque voglia fare un versamento potrà fare un bonifico alla Fondazione Dinamo tramite Iban IT41J 01015 17200 0000 70314705, causale “Emergenza Covid-19 donazione” (BIC BPMOIT22XXX). In alternativa, è possibile versare alla Fondazione Dinamo la cifra desiderata, attraverso l’e-commerce biancoblu sul sito del DinamoStore. Vista l’urgenza di fondi, le donazioni verranno devolute in tempo reale secondo il fabbisogno indicato dalle Prefetture. Inoltre, a partire da domani (lunedì), sarà disponibile un numero di telefono dedicato cui fare riferimento per i versamenti.Ogni giorno saranno estratti due fortunati donatori che avranno, in esclusiva, la possibilità di fare una videochiamata social con uno tra i dodici giocatori del Banco di Sardegna Dinamo Sassari, o una delle star isolane che hanno aderito all’iniziativa: Elisabetta Canalis, Geppi Cucciari, Melissa Satta o Filippo Tortu. Ad avere l’opportunità di ricevere la chiamata saranno due donatori: uno estratto a sorte ed il più generoso del giorno; chi effettua le donazioni tramite bonifico deve inviare una e-mail con i propri dati (nome, cognome recapito telefonico o nick social media) all’indirizzo web fondazione@dinamobasket.com per poter partecipare all’estrazione. Inoltre, al termine della campagna fondi, la società estrarrà altri 200 benefattori a cui saranno donati o un prodotto del merchandising biancoblu o un biglietto per assistere alle sfide interne della Dinamo.Nella foto: Geppi Cucciari, madrina della presentazione Dinamo