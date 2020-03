Red 23:06 Polizia locale: controlli e denunce a Sassari Novantatre controlli alle persone ed agli esercizi commerciali, con quattro denunce in totale. Questo il bilancio dell´attività della Polizia locale, che anche domenica ha pattugliato tutto il territorio per assicurare il rispetto della normativa in materia di contrasto al Covid-19



SASSARI – Novantatre controlli alle persone ed agli esercizi commerciali, con quattro denunce in totale. Questo il bilancio dell'attività della Polizia locale di Sassari che anche ieri (domenica) ha pattugliato tutto il territorio per assicurare il rispetto della normativa in materia di contrasto al Covid-19.



Tra questi, una persona ha dichiarato che stava andando a fare la spesa. Motivazione normalmente ammessa, ma non di domenica, quando gli esercizi commerciali sono chiusi. Un altro ha dichiarato che stava andando a trovare un amico.



Un ragazzo è stato trovato seduto in auto con un amico, uscito per acquistare delle medicine e quindi assolutamente in regola con la normativa. Ma la presenza della seconda persona in auto non era necessaria, e dunque quest'ultima è stata denunciata.