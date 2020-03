Cor 11:26 Regione: Pais convoca ufficio e capigruppo Coronavirus, Michele Pais: Affrontiamo l’emergenza guardando al futuro. Convocati per martedì prossimo l’Ufficio di Presidenza e la Conferenza dei Capigruppo







«Proporrò ai Capigruppo di programmare i lavori, osservando strettamente le norme di sicurezza - ha detto il Presidente Pais. Il Consiglio non si ferma, anzi, in un momento come questo siamo chiamati ad approvare immediatamente provvedimenti a favore della nostra economia e del settore sanitario. Tra le priorità il piano casa e provvedimenti di carattere economico». Commenti CAGLIARI - «L’unica risposta da dare in questo momento a tutti i sardi angosciati da questa terribile epidemia è programmare tutte quelle azioni che, superato questo difficile momento, serviranno a ripartire immediatamente e ad arginare anche la crisi economica aggravata dal coronavirus».Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais che questa mattina ha convocato per marted] 31 marzo sia la Conferenza dei Capigruppo sia l’Ufficio di Presidenza.«Proporrò ai Capigruppo di programmare i lavori, osservando strettamente le norme di sicurezza - ha detto il Presidente Pais. Il Consiglio non si ferma, anzi, in un momento come questo siamo chiamati ad approvare immediatamente provvedimenti a favore della nostra economia e del settore sanitario. Tra le priorità il piano casa e provvedimenti di carattere economico».