«La Sardegna scoppia e discutiamo di piano casa»

«In un momento così drammatico della vita di tutti noi a causa dell'emergenza legata al Covid-19 ci aspettiamo, da parte della giunta regionale Sarda, interventi decisi. È proprio vero in Italia ed in modo particolare in Sardegna, non è importante il ruolo, il curricula, l'esperienza o la professionalità acquisita per ricoprire ruoli di importanza fondamentale come quello di membro dell'unità di crisi. No. Basta essere un amico "fedele" del Governatore Solinas e da professore ortopedico ti ritrovi a gestire emergenze virali. Nessun Intervento teso a disinnescare le bombe, sanitarie e sociali, che esploderanno da qui ai prossimi giorni, non mesi, non settimane, giorni. Diversamente, la Giunta, con il suo assessore alla sanità, trova il tempo non già per supportare i più deboli, ma per dare il colpo di grazia. Mi riferisco alla delibera con la quale si effettua un taglio di circa il 20% delle tariffe per le prestazioni di riabilitazione globale sociosanitaria, tagli che priveranno dell'assistenza centinaia di soggetti fragili. La Sardegna scoppia e noi ci accingiamo a discutere di piano casa e provincie. Poveri noi». Sono le parole trancianti della consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, la sassarese Desirè Manca.