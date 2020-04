Red 22:41 Alghero solidale: conto corrente per le donazioni I cittadini possono contribuire all’incremento delle risorse attraverso le quali contribuire a sostenere le famiglie, le imprese ed i professionisti locali che si trovano in questo momento di difficoltà



Commenti ALGHERO - E' attivo da ieri (mercoledì) un conto corrente bancario nella Tesoreria del Comune di Alghero dove far confluire le donazioni frutto di solidarietà da parte di tanti cittadini che intendono rendersi partecipi in maniera concreta. I cittadini possono contribuire all’incremento delle risorse attraverso le quali contribuire a sostenere le famiglie, le imprese ed i professionisti di Alghero che si trovano in questo momento di difficoltà. Le coordinate sono le seguenti: c/c intestato a Comune di Alghero, Iban IT3700101584899000070727931. Causale: Fondo donazioni emergenza coronavirus.