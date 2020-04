Red 15:06 Covid-19: 10mila test dalla Croce rossa Diecimila kit per i test del Covid-19 sono arrivati questa mattina al porto di Cagliari per essere destinati ai laboratori del sistema sanitario regionale impegnati nella lotta contro l´epidemia



CAGLIARI - Diecimila kit per i test del Covid-19 sono arrivati questa mattina (sabato) al porto di Cagliari per essere destinati ai laboratori del sistema sanitario regionale impegnati nella lotta contro l'epidemia. Il carico, frutto di una donazione alla Regione autonoma della Sardegna, è stato consegnato dalla Croce rossa italiana alla Protezione civile per il trasporto all'Azienda ospedaliera "Brotzu", dove i kit saranno conservati e poi distribuiti.

«I test – dichiara il presidente Christian Solinas – sono uno strumento indispensabile per l'individuazione dei contagi e per il contenimento dell'epidemia. La Sardegna è impegnata con tutti i mezzi a far fronte alle necessità legate all'emergenza. Oggi riceviamo un contributo prezioso e il mio ringraziamento, a nome di tutti i Sardi, va alla Croce rossa italiana per gli alti valori che da sempre esprime e la solidarietà verso il nostro popolo».

«Le scorte ricevute oggi – precisa l'assessore regionale della Sanità Mario Nieddu – saranno distribuite ai laboratori secondo le necessità e i carichi di lavoro. Un apporto importante al nostro sistema sanitario che deve fare i conti con le difficoltà negli approvvigionamenti da Roma, sempre più un problema nazionale. Continuiamo a ricevere grande solidarietà verso la nostra Isola e siamo impegnati a coordinare ogni azione che possa dare forza al nostro territorio in questa emergenza. Il mio ringraziamento personale va al presidente della Croce rossa italiana Francesco Rocca e al commissario per la Sardegna colonnello Sergio Piredda».

Nella foto: un momento della consegna