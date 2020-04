Red 8:33 Ristoranti e alberghi in ginocchio: crollo fatturato In Italia, il fatturato del comparto cala di -16,7miliardi di euro, pari al -44,1percento dei ricavi del 2019. In particolare, il comparto della ricettività alberghiera è colpito da una perdita di 7,7miliardi di euro, pari a -54percento, mentre il settore della ristorazione da una contrazione di 8,3miliardi di euro, pari a -37percento. A livello regionale, la più colpita è la Lombardia, con un calo di 3,5miliardi di euro, seguita dal Lazio con -2,7miliardi e dal Veneto con -1,6miliardi







La stima è stata condotta su un campione di società, includendo tutte le srl che hanno presentato almeno un bilancio nell’ultimo triennio disponibile (2016-2018). Si tratta, in questo caso, di 72.748 società (53.145 operanti nel settore della ristorazione e 19.063 nel settore ricettivo) alle quali è imputabile un volume complessivo di ricavi pari a 37,8miliardi di euro nel 2019. Le stime sono relative ai bilanci delle srl del settore e non sono riferibili all’intero settore che, sulla base di dati Istat 2017, è costituito da circa 328mila imprese, tra cui circa 160mila ditte individuali e 90mila società di persone oltre a quasi 3mila cooperative. Le quantificazioni sono state condotte sulla base di alcune ipotesi relative all’impatto della crisi provocata dall’emergenza CoronaVirus separatamente per le srl del comparto “Alloggio” e per quelle del comparto “Ristorazione”. In particolare, per il primo si è tenuto conto della forte stagionalità dell’attività produttiva, adoperando i dati Istat sui flussi turistici 2019 stagionalizzati per trimestre. Per ottenere le stime finali sui bilanci annuali, sono state utilizzate due differenti misure di impatto mensili per i comparti di cui sopra, costruite tenendo conto del blocco delle attività nei mesi di marzo e aprile e della graduale ripresa dell’attività nei mesi successivi. Le ipotesi impiegate hanno previsto cali di attività fin da gennaio. Si è tenuto conto, in particolare per il settore della ristorazione, di attività in continuità anche nei mesi di lockdown (ad esempio per cibi da asporto o per particolari servizi di catering e mense), e, in ogni caso, di una non completa ripresa dell’attività produttiva fino a dicembre.



Una crisi improvvisa per un settore in crescita. Nell’Osservatorio emerge come nel 2018 in Italia, gli addetti ed i ricavi aumentavano rispettivamente del +5,9 e del +5,7percento rispetto all’anno precedente, seguendo una tendenza positiva dell’ultimo periodo. Tra i singoli comparti produttivi spiccava la performance di ristoranti ed attività di ristorazione mobile, mentre l’andamento per macroaree territoriali registrava la più alta crescita di fatturato nel Sud (6,4percento) e nel nord ovest per quanto riguarda il valore aggiunto(+7,9). A livello regionale sul podio si posizionava la Basilicata con la crescita più elevata del fatturato del settore ristoranti e alberghi nel 2018 (+9,4), seguita dalla Sicilia (+7,1), dall’Emilia Romagna (7) e dalla Campania (+7). Le regioni che invece mostravano i cali più significativi dei tassi di crescita del fatturato nel 2018 rispetto al 2017 l’Abruzzo (-5,7percento), il Molise (-3,7), la Lombardia (-3,2) e la Sardegna (-3,2), pur rimanendo comunque in territorio positivo. Tra tutte, si segnala il Molise, unica regione a presentare una decrescita del fatturato nel 2018 rispetto al 2017 (-0,4percento). Commenti CAGLIARI - Il lockdown disposto per contenere i contagi da Covid-19 porterà nel 2020 ad un crollo del fatturato per le srl del settore ristoranti e alberghi (72.748 società, che nel 2019 hanno fatturato 37,8miliardi di euro), di 16,7miliardi, pari ad un calo, rispetto al 2019, del -44,1percento. In particolare, il comparto della ricettività alberghiera è colpito da una perdita di 7,9miliardi di euro, pari a -53,8percento, mentre la ristorazione da una contrazione di 8,8miliardi, pari a -37,9percento. 