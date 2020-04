Red 12:25 Mappa Covid Alghero: 500 test, poche sanzioni Confermati i positivi, poco più di 20. Dopo settimane di tira e molla, censure e polemiche più o meno infuocate anche il sindaco di Alghero rompe gli indugi, convoca la stampa e snocciola un po di dati sull'andamento epidemiologico. Poco meno di mille i controlli della Polizia locale e quasi nessuna sanzione







Opposizione. «Mi fa male pensare che ancora qualcuno, in questo momento, pensa a Maggioranza e Opposizione. Auspico che si comportino da amministratori di questa città e non da Opposizione. Anche perchè, gli argomenti "da Opposizione" li abbiamo tutti. Potrei chiedere come mai, dopo anni e anni che è pronta, la Terapia intensiva è ancora chiusa. Oggi sarebbe stato un problema in meno». Commenti ALGHERO - Mario Conoci rompe gli indugi. Pressato ormai su più fronti, ma soprattutto incalzato dagli eventi [ MAPPA DEI CONTAGI ], anche il sindaco di Alghero si allinea a ciò che molti colleghi sardi fanno da diversi giorni, e snocciola un po di dati sull'andamento epidemiologico nel territorio comunale. Si tratta di un preciso dovere verso i cittadini, uno degli obblighi in capo alle autorità regionali e locali derivanti dal Piano Pandemico Nazionale . Di seguito tutti i punti toccati dal sindaco nel corso del punto stampa di questa mattina (lunedì): tutti i dati sono riferiti alla giornata di domenica 5 aprile.. Ad Alghero sono stati effettuati circa 500 tamponi su persone diverse. Sono 21 i positivi alla giornata di domenica, tutti in quarantena a casa. Altrettanti (21) sono in sorveglianza attiva, perchè entrati in contatto con positivi. Nessun ricovero e, ufficialmente, il sindaco parla di un decesso (Conoci dubita che alla signora di Fertilia , deceduta nei giorni scorsi, sia stato fatto un tampone). Una anche la persona guarita finora.. «Con altri sindaci avevamo sollecitato la messa a disposizione dei dati città per città. Prima li avevamo più disomogenei e parziali, quindi non indicativi. Si rischia di far passare il messaggio che ad Alghero va tutto bene. A noi vengono dati per segnalare chi deve stare in quarantena obbligatoria e ha bisogno di servizi diversi».. «Ho chiesto a titolo precauzionale che si facciano i tamponi nella casa di riposo, ma per ora non abbiamo segnali negativi nella struttura».. «La Polizia municipale ha effettuato 939 controlli in una decina di giorni e le sanzioni si contano sulle dita di una mano. A questi si aggiungono i controlli effettuati dalla Forestale e dalle altre Forze dell'ordine. Si è registrato qualche problema nell'agro, dove forse si pensa di essere meno visti, comunque non ci sono casi eclatanti».. «Arrivati in questi giorni altri due respiratori, che si aggiungono ai tre già presenti. E' pronta, ma manca l'accreditamento. Accreditamento che credo arriverà in tempi brevissimi in caso di necessità impellente. Da sindaco auspico che non venga mai utilizzata per motivi, ma per altre patologie. Peraltro, credo che la struttura non sia perfettamente idonea ai passaggi» (il cambio di strategia regionale, con l'apertura del reparto aiè giunto dal presidente del Consiglio Michele Pais ).. «Io mi preoccupo della salute degli algheresi, non del consenso. Certo, se dopo non aver mai annunciato dati, oggi avessi dato numeri molto più alti, allora si che sarei stato da mettere in piazza e linciato».. «Ora soffriamo per stare bene dopo. Alle volte mi verrebbe da dare messaggi "alla De Luca" (presidente della Regione Campania,). Ci saranno più controlli: stiamo a casa».. «Mi fa male pensare che ancora qualcuno, in questo momento, pensa a Maggioranza e Opposizione. Auspico che si comportino da amministratori di questa città e non da Opposizione. Anche perchè, gli argomenti "da Opposizione" li abbiamo tutti. Potrei chiedere come mai, dopo anni e anni che è pronta, la Terapia intensiva è ancora chiusa. Oggi sarebbe stato un problema in meno».