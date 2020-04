Cor 10:10 Contagi e reparto, tutto in Procura La gestione dell´emergenza Covid-19 ad Alghero e il mancato accreditamento del reparto di Terapia intensiva dell´ospedale Civile (a differenza di quanto avvenuto per altre strutture) oggetto di un dettagliato accesso civico nelle mani della Procura di Cagliari



Covid-19, e la mancata apertura del reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Civile di Alghero, indirizzata da Raffaele Cadinu alla Direzione generale della Sanità della Regione Sardegna ed al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, oltreché inoltrata per conoscenza al Governatore Christian Solinas ed al presidente del Consiglio Michele Pais.



Il Piano Pandemico Nazionale prevede infatti al punto 7.5 «la messa a punto di un Piano di formazione degli operatori sanitari, che l'intera attività formativa deve essere partecipata e concordata a livello nazionale, regionale e locale», oltre a includere - punto 7.6 - «adeguate strategie di comunicazione», con riferimento alla comunicazione con la popolazione sulla base della «percezione collettiva del rischio». Questo consolidando i rapporti con i mezzi di comunicazione a tutti i livelli. Un fatto questo abbondantemente eluso in Sardegna ma soprattutto nel territorio di Alghero.



L'istanza si riferisce così al numero di contagi avvenuti, decessi; alla progressione temporale dei contagi ed alla differenziazione in numeri dei contagi tra pazienti e operatori sanitari; al numero complessivo di tamponi eseguiti ed a quello dei soggetti sottoposti a test. Tutte informazioni di base per la popolazione, nel rispetto di quanto stabilito dal Piano Pandemico Nazionale, ma fino ad oggi inspiegabilmente celate. C'è poi la questione del reparto pronto da tempo ma mai aperto, nonostante la procedura di realizzazione datata al 2006 e la predisposizione delle attrezzature recentemente ultimata.



Nel Periodo di Allerta Pandemico, infatti, è previsto che le Regioni attivino le risorse aggiuntive necessarie per il potenziamento dell'assistenza medica e per l'attivazione/aumento del numero complessivo dei posti letto, «prevedendo anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento (procedure semplificate di accreditamento), aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero pubbliche e private»: percorso che effettivamente sarebbe stato recentemente autorizzato ed effettuato per il polo sanitario privato del Mater Olbia, ma non per il reparto di Terapia sub Intensiva dell'ospedale Civile di Alghero.



L'istanza tende così a scoperchiare «i motivi per i quali non si sia ancora proceduto all'accreditamento della struttura ospedaliera denominata "Unità di terapia sub intensiva" dell'Ospedale Civile di Alghero». Struttura che, fosse accreditata - procedura semplificata di cui alla delibera n. 200 del 30 marzo 2020 del Commissario Straordinario dell'Ats Dott. Giorgio Steri - potrebbe essere considerata di supporto all'emergenza garantendo i servizi necessari a tutti gli altri cittadini di Alghero e del bacino afferente, che al momento sarebbero impossibilitati ad avere cure, in quanto impossibilitati a recarsi oltre mare, e/o impossibilitati a essere trasferiti in altri nosocomi impegnati

per il Covid-19. Accreditamento - si legge nell'istanza - che farebbe risparmiare notevoli risorse pubbliche. Commenti ALGHERO - Finisce nelle mani della Procura di Cagliari la dettagliata istanza di accesso civico sulla complessiva gestione della comunicazione alla popolazione dell'emergenza, e la mancata apertura del reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Civile di Alghero, indirizzata da Raffaele Cadinu alla Direzione generale della Sanità della Regione Sardegna ed al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, oltreché inoltrata per conoscenza al Governatore Christian Solinas ed al presidente del Consiglio Michele Pais.Il Piano Pandemico Nazionale prevede infatti al punto«la messa a punto di un Piano di formazione degli operatori sanitari, che l'intera attività formativa deve essere partecipata e concordata a livello nazionale, regionale e locale», oltre a includere - punto- «adeguate strategie di comunicazione», con riferimento alla comunicazione con la popolazione sulla base della «percezione collettiva del rischio». Questo consolidando i rapporti con i mezzi di comunicazione a tutti i livelli. Un fatto questo abbondantemente eluso in Sardegna ma soprattutto nel territorio di Alghero.L'istanza si riferisce così al numero di contagi avvenuti, decessi; alla progressione temporale dei contagi ed alla differenziazione in numeri dei contagi tra pazienti e operatori sanitari; al numero complessivo di tamponi eseguiti ed a quello dei soggetti sottoposti a test. Tutte informazioni di base per la popolazione, nel rispetto di quanto stabilito dal Piano Pandemico Nazionale, ma fino ad oggi inspiegabilmente celate. C'è poi la questione del reparto pronto da tempo ma mai aperto, nonostante la procedura di realizzazione datata al 2006 e la predisposizione delle attrezzature recentemente ultimata.Nel Periodo di Allerta Pandemico, infatti, è previsto che le Regioni attivino le risorse aggiuntive necessarie per il potenziamento dell'assistenza medica e per l'attivazione/aumento del numero complessivo dei posti letto, «prevedendo anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento (procedure semplificate di accreditamento), aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero pubbliche e private»: percorso che effettivamente sarebbe stato recentemente autorizzato ed effettuato per il polo sanitario privato del Mater Olbia, ma non per il reparto di Terapia sub Intensiva dell'ospedale Civile di Alghero.L'istanza tende così a scoperchiare «i motivi per i quali non si sia ancora proceduto all'accreditamento della struttura ospedaliera denominata "Unità di terapia sub intensiva" dell'Ospedale Civile di Alghero». Struttura che, fosse accreditata - procedura semplificata di cui alla delibera n. 200 del 30 marzo 2020 del Commissario Straordinario dell'Ats Dott. Giorgio Steri - potrebbe essere considerata di supporto all'emergenza garantendo i servizi necessari a tutti gli altri cittadini di Alghero e del bacino afferente, che al momento sarebbero impossibilitati ad avere cure, in quanto impossibilitati a recarsi oltre mare, e/o impossibilitati a essere trasferiti in altri nosocomi impegnatiper il. Accreditamento - si legge nell'istanza - che farebbe risparmiare notevoli risorse pubbliche.