Mappa Covid in Sardegna, il Sassarese al 70%

In linea generale si tratta di dati aggregati che possono differire da quelli della Protezione civile per via delle comunicazioni in tempo reale sugli esiti dei test. Dati che, come si evidenzia a livello nazionale, devono essere considerati una stima al ribasso dell'andamento epidemiologico generale, ma che forniscono un quadro definito del Covid. I pazienti guariti sono 28, più altri 16 guariti clinicamente, per un totale di 44. I tamponi eseguiti finora in Sardegna sono circa 6.800 (manca la distribuzione territoriale). I decessi alla giornata di ieri rimangono 41 in maggioranza uomini, per un'età media di circa 78 anni. ALGHERO - Da diversi giorni, settimane in molti casi, i sindaci sardi chiedevano ad alta voce all'assessorato regionale alla Sanità ed al Governatore una mappatura territoriale esaustiva dei casi di coronavirus accertati in Sardegna. In diversi, già da giorni comunicavano autonomamente i dati ai cittadini. Non tutti per la verità: è il caso di Alghero, dove invece ad invocare maggiore informazione ed una puntuale comunicazione sono statile forze politiche consiliari e i cittadini.Ebbene, da sabato è stata rilasciata la prima mappa dell'isola con indicato l'andamento dell'epidemiologia (non i test effettuati, neppure la prevalenza di ricoveri tra il personale sanitario e nemmeno il numero delle persone in quarantena obbligatoria). Un atto ormai dovuto, se si considerano anche gli obblighi delle autorità derivanti dal Piano Pandemico Nazionale Sono 277 i comuni ancora totalmente privi di contagi. Confermata la larga prevalenza dell'evoluzione del virus nel Sassarese. Un totale di 432 persone risultate positive su 874 totali, pari al 66,9%. Con una concentrazione di oltre 200 casi nella città di Sassari. Alta la concentrazione di positività alanche nei comuni limitrofi al capoluogo di provincia. Ad Olbia i casi ufficiali sono 33, mentre ad Alghero ne risultano 26: entrambe le città, insieme a Porto Torres, sono inserite tra gli 8 comuni sardi in cui si registrano tra i 20 e i 49 casi.In linea generale si tratta di dati aggregati che possono differire da quelli della Protezione civile per via delle comunicazioni in tempo reale sugli esiti dei test. Dati che, come si evidenzia a livello nazionale, devono essere considerati una stima al ribasso dell'andamento epidemiologico generale, ma che forniscono un quadro definito del. I pazienti guariti sono 28, più altri 16 guariti clinicamente, per un totale di 44. I tamponi eseguiti finora in Sardegna sono circa 6.800 (manca la distribuzione territoriale). I decessi alla giornata di ieri rimangono 41 in maggioranza uomini, per un'età media di circa 78 anni.