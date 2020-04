Red 17:03 «Più importanti gli hotel di fascia alta, Giunta vergognosa» «Ecco un esempio di come la Giunta regionale della Sardegna per certi progetti, baciati dalla dea bendata, aumenta il proprio impegno e riduce nettamente i tempi delle pratiche», dichiara la deputata algherese del Movimento 5 stelle Paola Deiana







«Stando al giorno in cui è stata emessa poteva sembrare uno scherzo, ma così non è. È vergognoso che la Regione, in piena emergenza sanitaria, possa pensare a un tale provvedimento. Oppure è stata una scelta voluta quella di emettere la delibera proprio in questo periodo?», domanda con sarcasmo la parlamentare pentastellata.



«La Giunta – spiega stizzita la capogruppo della Camera in Commissione Ambiente – riconoscendo il preminente interesse generale e la rilevanza regionale dell'intervento proposto, consente al Comune di Castiadas la realizzazione di una struttura ricettiva alberghiera di fascia alta, vicino al mare, con una volumetria di 10mila metri cubi, senza l'adeguamento degli strumenti urbanistici. Ovviamente non consentiremo lo stupro ulteriore delle nostre coste e vigileremo sull’avanzamento delle pratiche. Mi chiedo, inoltre, quali e chi sono le priorità della Regione? Ci sono cittadini, imprenditori e lavoratori che aspettano da tempo risposte dalla Giunta e che purtroppo si vedono i tempi d’attesa prolungare solitamente anche più del dovuto».



