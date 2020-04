Red 22:31 «Governo vicino alle imprese» «In questo periodo di grande emergenza sanitaria, il Governo ha chiesto a milioni di italiani di compiere piccoli e grandi sacrifici», sottolinea la parlamentare algherese del Movimento 5 stelle Paola Deiana. Misure di sostegno per le piccole e medie imprese con il rafforzamento del Fondo di garanzia







ALGHERO - «In questo periodo di grande emergenza sanitaria, il Governo ha chiesto a milioni di italiani di compiere piccoli e grandi sacrifici. Con le misure restrittive adottate per contenere la diffusione del Covid-19, tante aziende hanno dovuto completamente chiudere e sospendere così l'attività produttiva, con la conseguenza di una riduzione drastica dei ricavi. Uno sforzo richiesto per proteggere la nostra salute, quelle delle persone che amiamo e degli altri, che sta dando, come vediamo, i suoi risultati. Ma le imprese non sono e non saranno lasciate sole: il Governo ha lavorato e lavora per introdurre misure urgenti per rilanciare il sistema economico, tra le quali dare immediata liquidità alle imprese».Sono queste le parole della deputata algherese del Movimento 5 stelle Paola Deiana. «Il Ministero dello Sviluppo economico – spiega l'onorevole pentastellata - potenzierà l'attuale Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese con un netto snellimento burocratico, la dotazione di circa 7miliardi da qui alla fine dell'anno e la capacità di generare circa 100miliardi di euro di liquidità per le aziende fino a 499 dipendenti».«Così come sottolineato da ministro Stefano Patuanelli – afferma in conclusione la parlamentare algherese - con questi interventi, il Fondo viene trasformato in uno strumento poderoso a supporto della piccola e media impresa, a tutela di imprenditori, artigiani, autonomi, a salvaguardia dell'export e di tutti quei settori che costituiscono il cuore pulsante, la spina dorsale del nostro sistema produttivo».Nella foto: la deputata Paola Deiana