S.A. 11:39
Salvamento a Mare: terza posizione ad Alghero
Posizionata una terza postazione a Cuguttu, fronte Palacongressi, attiva fino al 30 settembre, così come quelle consuete al Lido San Giovanni
Salvamento a Mare: terza posizione ad Alghero

ALGHERO - È attiva da qualche giorno la terza postazione del servizio comunale di Salvamento a Mare. Anche per questa stagione l’Amministrazione comunale di Alghero prosegue nel progetto predisposto dagli uffici del Settore Ambiente con la Protezione Civile Regionale che da anni stanzia adeguate risorse per tutti i comuni costieri. Dopo le due postazioni consuete del Lido, attive dal 1 giugno fino al 30 settembre, da qualche giorno è in funzione l’ulteriore postazione collocata nella spiaggia di Cuguttu, fronte Palacongressi, anch’essa attiva fino al 30 settembre. L'attività di salvamento nelle spiagge algheresi è svolta dall’Assessorato all’Ambiente del Comune guidato dall’assessore Rainiero Selva, tramite affidamento ad un’azienda specializzata, si è mostrata in questi anni anche funzionale al monitoraraggio dell'ordinata fruibilità negli arenili e al rispetto delle ordinanze in vigore. La presenza dei bagnini sugli arenili, infatti, in più casi si è rivelata utile a segnalare agli organi di controllo casi di inosservanza delle norme.
