S.A. 16:51 Bosa: via libera ai primi tre progetti Approvati i livelli di fattibilità di tre dei sei progetti con cui il Comune intende partecipare ai bandi regionali con scadenza 1° ottobre 2025 per ottenere i relativi finanziamenti



BOSA - La Giunta comunale di Bosa guidata dal sindaco, Alfonso Marras, ha approvato i livelli di fattibilità di tre dei sei progetti con cui il Comune intende partecipare ai bandi regionali con scadenza 1° ottobre 2025 per ottenere i relativi finanziamenti e realizzare opere che daranno una spinta importante allo sviluppo della città di Bosa in chiave turistica, della sicurezza e dei servizi ai cittadini, del decoro urbano.



I tre progetti approvati oggi sono: la ricostruzione del collettore di acque bianche di via Cugia - Corso Vittorio Emanuele II; il risanamento dell’ex Convento del Carmine, il risanamento della ex Tipografia. Per questi tre interventi si passa ora alla predisposizione dei progetti esecutivi, che dovranno a loro volta essere approvati dalla Giunta prima di poter essere presentati ai bandi regionali. Contemporaneamente si procede con l’analisi dei progetti relativi agli altri tre interventi individuati dall’esecutivo comunale, ossia: riqualificazione della strada Bosa Marina-Turas; illuminazione artistica dei Monumenti cittadini; riqualificazione dell’area in via Delitala, fronte cimitero.



In totale i sei progetti prevedono un investimento complessivo di circa 3 milioni di euro. Le spese di progettazione sono state coperte con 195.000 euro del Fondo progettazioni della Regione, assegnati al Comune di Bosa. «Indipendentemente dall’assegnazione dei finanziamenti dei bandi regionali, al termine delle procedure l’Amministrazione avrà sei progetti pronti per essere appaltati non appena saranno disponibili i fondi, questo di per sé è già un buon risultato», commenta il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Federico Ledda. «Con grande volontà politica e con il lodevole impegno degli uffici comunali, siamo riusciti in pochi mesi a predisporre dei progetti validi per dare impulso allo sviluppo di Bosa, progetti con cui parteciperemo, con fiducia, ai bandi della Regione per ottenere i finanziamenti necessari» aggiunge il sindaco, Alfonso Marras.