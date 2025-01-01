S.A. 15:00 Surf alla Marinedda, ecco il Local Long Contest Semaforo verde per la gara promozionale nella spiaggia di Isola Rossa. Atleti esperti e principianti in acqua sabato 23 agosto



ISOLA ROSSA – Il mare si agita e alla Marinedda riparte lo spettacolo delle gare di surf. Sabato 23 agosto andrà in scena il Local Long Contest, competizione promozionale, definita “una gara dell’amicizia”, organizzata per celebrare lo spirito del surf. Atleti ed atlete scenderanno in acqua grazie a una perturbazione che agita le acque della Sardegna a partire da oggi.



Il contest, organizzato nella baia del Comune di Trinità d’Agultu dall’associazione sportiva Marineddabay, è patrocinato dalla FISSW, la Federazione italiana surfing, sci nautico e wakeboard. Due le categorie previste: una dedicata alle tavole lunghe 8 piedi per surfisti più esperti e una alle tavole softop per surfisti alle prime armi, senza limiti di età. Tutti invitati alla festa del Local Long: si tratta infatti di una manifestazione voluta non solo per stimolare lo spirito agonistico, ma anche – e soprattutto – per fare gruppo. “Qualche anno fa e dopo più di venti anni di eventi sportivi dedicati al surf svolti alla Marinedda, ci era sembrato opportuno celebrare i sentimenti che ci uniscono e ci portano a condividere tempo prezioso in acqua ogni volta che si affaccia una mareggiata”, spiegano dall’associazione Marineddabay. Nel tabellone ci sono oltre venti iscritti, ma chi vorrà partecipare potrà ancora farlo, inviando una mail con tutti i dati anagrafici all’indirizzo contest@marineddabay.com. Incentivata anche la presenza femminile: per le ragazze e le donne che vorranno partecipare, la quota di iscrizione sarà gratuita.



Il Local Long Contest sarà l’antipasto definitivo per quello che è considerato il clou della stagione, il Marinedda Bay Open - Campionato Assoluto Shortboard e Bodyboard 2025, gara che incoronerà i nuovi campioni italiani. A luglio si era invece tenuta una competizione dedicata agli junior, il Nesos King of Grommets. Le tre gare organizzate nella spiaggia di Isola Rossa fanno parte del Triple Crown Marinedda, una rassegna sportiva pensata per stimolare la pratica del surf, promuovere la cultura degli sport acquatici e la sicurezza in mare.