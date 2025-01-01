S.A. 17:57 Tennistavolo Sassari: resta Puppo, arriva Artemenko Nella formazione sassarese campione d´Italia resta Andrea Puppo, arriva il russo Nikita Artemenko – Lasciano la squadra campione d´Italia Baciocchi, Ismailov e Pistej



SASSARI - I campioni d'Italia cambiano. Un po' per necessità, un po' per scelta. Della squadra che ha vinto lo storico scudetto per il Tennistavolo Sassari resta solo Andrea Puppo, mentre sono andati via Sadi Ismailov, Alessandro Baciocchi e Lubomir Pistej, anche loro fondamentali per la vittoria dei playoff scudetto.



Il coach Mario Santona spiega: «Dopo la cavalcata della stagione scorsa ringraziamo i ragazzi che sono stati protagonisti di un'impresa storica. Non li dimenticheremo mai per avere scritto questa pagina memorabile. La volontà era quella di tenere una base consistente e ringiovanire la squadra ma per diverse ragioni ci siamo riusciti solo in parte: qualche giocatore voleva avvicinarsi a casa, qualche altro aveva offerte superiori al nostro budget. La squadra sarà costruita intorno ad Andrea Puppo, che abbiamo confermato con grande piacere».



Intanto c'è già un primo acquisto: il russo Nikita Artemenko, 26 anni, nazionale e numero 3 in Russia. Il coach sassarese lo descrive così: «E' un giocatore solido, mancino, un ragazzo molto serio sul quale contiamo molto. Giocava a Prato e ha fatto un campionato di altissimo livello battendo anche giocatori molto quotati. Quando ha giocato contro di noi ci ha sempre fatto un'ottima impressione». Resta l'intenzione di disputare un'altra grande stagione, anche se la concorrenza sarà piuttosto agguerrita: otto le squadre, la metà sarde, perché oltre al Tennistavolo Sassari e alla Marcozzi ci sono anche le neopromosse Muravera e Santa Tecla Nulvi. Completano la massima serie i vice campioni d'Italia della Top Spin Messina, l'Apuania Carrara che vuole rifarsi dopo la delusione della stagione scorsa, il Servigliano e la Bagnolese.