Tula: sanità militare nella casa di riposo

Nella foto: un momento di controlli Commenti TULA - Si è concentrata sugli anziani e sugli operatori della casa di riposo “Papa Giovanni Paolo II” di Tula l'attività di screening della “Task Force sanitaria Sardegna” formata da medici ed infermieri dell'Esercito e della Marina. La task force militare, che con il supporto della Brigata Sassari opera in coordinamento con l'Unità di crisi locale del nord Sardegna e con il Centro di coordinamento dei Soccorsi della Prefettura di Sassari, è poi tornata nuovamente ad Ossi, dove proseguono i controlli clinici ed il monitoraggio della situazione di “Villa Gardenia”.In entrambe le strutture, sono stati effettuati i controlli per favorire l'applicazione delle norme anti-contagio. Queste attività rientrano nella più ampia collaborazione tra il sottosegretario alla Difesa Giulio Calvisi e la Regione autonoma della Sardegna, per garantire il supporto medico alle strutture sanitarie locali impegnate in questi giorni a gestire l’emergenza del Covid-19.Dal 2 aprile, la Difesa ha inviato nella provincia di Sassari medici ed infermieri militari, accogliendo la richiesta del prefetto Maria Luisa D’Alessandro e dell’assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu.Nella foto: un momento di controlli