Cor 15:25 Alghero: Stalattite abbandonata in Piazza La stalattite abbandonata è alta circa 60 cm con un diametro alla base di 30 cm, un pezzo di dimensioni notevoli i cui segni lasciano intendere che non si tratta di un distacco recente







Probabilmente il “proprietario” ha voluto disfarsi del cimelio. «Se pur fosse un gesto risalente ad anni fa – commenta il Sindaco Mario Conoci - casi come questi devono farci riflettere sulla necessità di tutelare e gestire in modo intelligente le nostre risorse ambientali, facendo crescere sempre più una cultura diffusa che metta l'ambiente la sua tutela e la sua valorizzazione al centro dello sviluppo». I commenti sull’inciviltà e sulla più barbara delle abitudini che si pensava fosse un ricordo lontano sono improntate con una ferma condanna.



«Un grosso danno all'ambiente e al nostro patrimonio culturale, segno che l'inciviltà e l’'ignoranza continuano a proliferare anche nei momenti più brutti. La natura impiega migliaia di anni per creare bellezza, goccia su goccia, mentre l'uomo in pochi e veloci gesti riesce a dimostrare la sua inadeguatezza a saper convivere con quanto ci circonda» dichiara l'Assessore all'Ambiente Andrea Montis. Per l’Assessore alla Cultura e Turismo Marco Di Gangi c’è l’auspicio «che oggi la coscienza e la sensibilità dei nostri concittadini e dei nostri ospiti siano tali da far comprendere a tutti che nel momento in cui ci si porta a casa un "ricordo" come questo, oltre a commettere un reato, si danneggia irrimediabilmente il nostro patrimonio naturalistico, principale ricchezza inalienabile».



