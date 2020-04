Red 21:04 Fuga di gas: 51enne cade dal terzo piano L´esplosione si è registrata questa mattina, in una palazzina in Via delle Muse, a Cagliari. Sul posto, Polizia, Vigili del fuoco ed il personale medico del 118. L´uomo ha riportato alcune fratture e diverse ustioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Atualmente, è ricoverato all´Ospedale Brotzu



CAGLIARI – Questa mattina (domenica), attorno alle 10.30, un'esplosione a causa di una fuga di gas si è registrata al terzo piano di una palazzina di Via delle Muse, a Cagliari. Un 51enne è stato sbalzato giù dal terzo piano, cadendo nel sottostante cortile interno condominiale.



Pronto l'intervento del personale medico del 118, che lo ha prontamente trasportato all'Ospedale Brotzu, dove è attualmente ricoverato, avendo riportato alcune fratture e diverse ustioni.



I Vigili del fuoco della locale Compagnia hanno messo in sicurezza l'area e la struttura, operando anche con l'ausilio di un'autoscala. Con il funzionario tecnico di guardia, per gli accertamenti del caso e le verifiche tecniche strutturali, anche per risalire alle cause dell'incidente, erano presenti anche i Carabinieri e la Polizia di Stato.