Red 22:12 Castelsardo, raccolta differenziata non domestiche: modifiche Emergenze Covid-19 e raccolta differenziata per le utenze non domestiche: posticipo dei servizi e calendario delle frequenze estive







L'Amministrazione invita i cittadini a scaricare sul proprio smartphone, l’App gratuita “Junker”, disponibile per iOs ed Android, attivata per Castelsardo, così oltre ad essere costantemente informati, potranno ottenere un valido aiuto per effettuare correttamente la raccolta differenziata. Inoltre, il centro di raccolta, in Località Multeddu, resterà ancora chiuso anche in conseguenza dell’emergenza sanitaria derivata dall’epidemia. Per informazioni, si può contattare l'Econova, nei consueti orari di apertura dell’ecocentro, al numero verde 800/592890. A seguito dell’infezione da virus, nelle abitazioni in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, a scopo cautelativo fazzoletti o rotoli di carta, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati. Inoltre, dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l’altro, colmi fino a 3/4 del loro volume, accertandosi che siano correttamente chiusi ed esposti fuori dalla propria porta negli appositi contenitori.



Invece, nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura ed includendo fazzoletti, rotoli di carta, i teli monouso, mascherine e guanti, sono considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme. Per il conferimento, dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l’altro, colmi fino a 3/4 del loro volume, accertandosi che siano correttamente chiusi ed esposti fuori dalla propria porta negli appositi contenitori. Commenti CASTELSARDO – Novità a Castelsardo rispetto alla alla Deliberazione della Giunta comunale n.138 del 23 dicembre 2019, che prevedeva l’avvio di alcuni servizi dal 15 aprile 2020. L’Amministrazione comunale di Castelsardo e la Ditta Econova, a seguito delle ultime misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da Covid-19 emanate con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri e l’Ordinanza del presidente della Regione autonoma della Sardegna, decidono di posticipare, salvo nuova proroga esplicita, l’incremento della frequenza del servizio domiciliare per le utenze non domestiche da oggi (mercoledì) a domenica 3 maggio e l’avvio del servizio di pulizia delle spiagge pubbliche e degli arenili destinati all’uso pubblico nello stesso periodo.L'Amministrazione invita i cittadini a scaricare sul proprio smartphone, l’App gratuita “Junker”, disponibile per iOs ed Android, attivata per Castelsardo, così oltre ad essere costantemente informati, potranno ottenere un valido aiuto per effettuare correttamente la raccolta differenziata. Inoltre, il centro di raccolta, in Località Multeddu, resterà ancora chiuso anche in conseguenza dell’emergenza sanitaria derivata dall’epidemia. Per informazioni, si può contattare l'Econova, nei consueti orari di apertura dell’ecocentro, al numero verde 800/592890. A seguito dell’infezione da virus, nelle abitazioni in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, a scopo cautelativo fazzoletti o rotoli di carta, mascherine e guanti eventualmente utilizzati, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati. Inoltre, dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l’altro, colmi fino a 3/4 del loro volume, accertandosi che siano correttamente chiusi ed esposti fuori dalla propria porta negli appositi contenitori.Invece, nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura ed includendo fazzoletti, rotoli di carta, i teli monouso, mascherine e guanti, sono considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme. Per il conferimento, dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l’altro, colmi fino a 3/4 del loro volume, accertandosi che siano correttamente chiusi ed esposti fuori dalla propria porta negli appositi contenitori.