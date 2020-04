Red 22:06 Castelsardo: mascherine per i cittadini L’Associazione Insieme per crescere ha promosso una sottoscrizione, alla quale hanno aderito il gruppo consiliare di Opposizione e numerosi cittadini. Con le quote versate ci si è attivati per acquistare dei dispositivi personali di protezione certificati







Il primo lotto di mascherine chirurgiche certificate, prodotte in Cina, è stato sdoganato nei giorni scorsi. Nei prossimi giorni, è previsto l’arrivo di altre mascherine, chirurgiche e Ffp2, tutte certificate, «che saranno assai utili, visto che con queste protezioni ci dovremo probabilmente convivere a lungo», dichiarano gli organizzatori. Le mascherine verranno distribuite gratuitamente nel tabacchino di Maria Lucia Tirotto, capogruppo di Opposizione, in Via Roma, fino ad esaurimento scorte. Commenti CASTELSARDO - L’Associazione Insieme per crescere ha promosso una sottoscrizione, alla quale hanno aderito il gruppo consiliare di Opposizione di Castelsardo e numerosi cittadini. Con le quote versate ci si è attivati per acquistare dei dispositivi personali di protezione certificati (con tutte le difficoltà che l’approvvigionamento di questo materiale comporta, anche per i Governi di Stati importanti).Il primo lotto di mascherine chirurgiche certificate, prodotte in Cina, è stato sdoganato nei giorni scorsi. Nei prossimi giorni, è previsto l’arrivo di altre mascherine, chirurgiche e Ffp2, tutte certificate, «che saranno assai utili, visto che con queste protezioni ci dovremo probabilmente convivere a lungo», dichiarano gli organizzatori. Le mascherine verranno distribuite gratuitamente nel tabacchino di Maria Lucia Tirotto, capogruppo di Opposizione, in Via Roma, fino ad esaurimento scorte.