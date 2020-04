Red 17:08 Parte dal Parco di Porto Conte il viaggiodacasa La colonia penale di Tramariglio, sede del Parco naturale regionale di Porto Conte e dell’Area marina protetta Capo Caccia-Isola Piana, scopre i suoi tesori in una serie di virtual tour alla scoperta delle varie aree museali ed allestimenti didattici in attesa di riaccogliere i propri visitatori







Nella foto (di Bruno Manunza): il giardino botanico a Casa Gioiosa Commenti ALGHERO - Parte sulle pagine social del Parco naturale regionale di Porto Conte e dell’Area marina protetta Capo Caccia-Isola Piana la serie di virtual tour alla scoperta di Casa Gioiosa. L’ ex colonia penale di Tramariglio, oggi quartier generale delle aree protette algheresi, svela i propri musei ed allestimenti con un programma di appuntamenti su Instagram e Facebook denominato #ioviaggiodacasa.L’iniziativa nasce in collaborazione con la cooperativa ExplorAlghero, che gestisce i musei di Casa Gioiosa. Dieci puntate a giorni alterni, dove si scopriranno gli spazi dell’ex colonia penale e le vecchie celle che, tra il 1941 al 1962, ospitarono oltre 5mila detenuti. Ed ancora, spazio al viaggio nel magico mondo del piccolo principe e della mostra artistica a lui dedicata dall’artista Elio Pulli. Un tuffo virtuale poi nel blu dei fondali marini dell’Area protetta di Capo Caccia grazie all’immersività del museo Teleia. E, se non bastasse, viaggio nel magico mondo delle api grazie all’aula didattica ad esse dedicata, che racconta il prezioso ruolo di questi operosi insetti fondamentali per il mantenimento della biodiversità vegetale.Non ultimo per importanza un bel percorso nel mondo delle miniere e minerali di Sardegna grazie all’aula didattica dedicata al patrimonio del Parco geominerario storico ambientale di Sardegna. E, per finire, passeggiata nel giardino botanico mediterraneo, che illustra i paesaggi vegetali del Parco ed offre un percorso dedicato ai non vedenti. «Con questa serie di virtual video - commenta il presidente del Parco Raimondo Tilloca - vogliamo attrarre l’attenzione dei nostri prossimi visitatori, che speriamo siano numerosi nelle nostre aree protette quando l’emergenza sanitaria potrà dichiararsi attenuata».Nella foto (di Bruno Manunza): il giardino botanico a Casa Gioiosa