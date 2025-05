Cor 11:00 «Incombono nuvoloni su Punta Giglio» Molto probabile a questo punto l´interessamento degli organismi deputati ad accertare la corretta spendita delle risorse pubbliche e gli eventuali danni arrecati: Forza Italia Alghero parla di spreco di risorse pubbliche



ALGHERO - «Incombono nuvoloni su Punta Giglio. Ieri la maggioranza egemonizzata da Cacciotto e AVS ha votato una delibera che impegna il Comune ad acquistare un'area a Punta Giglio con un procedimento privo dei requisiti che dovrebbero presiedere agli acquisti degli enti pubblici. Una acquisizione torbida, che parte da interlocuzioni riservate con la asserita proprietà, prive di un minimo di evidenza pubblica, ed è incurante del quadro normativo posto a presidio della correttezza degli acquisti immobiliari degli enti pubblici. Un procedimento nel quale la fanno da padrone le violazione delle norme statali poste a presidio di questa materia, ma anche le norme regolamentari del Comune di Alghero che molto chiaramente certificano che possono essere acquistati solo gli immobili "funzionali e necessari alle finalità del Comune di Alghero" e che l'eventuale acquisto di immobili deve essere preceduto da un avviso pubblico».



«A margine, le incertezze sulla determinazione del corrispettivo. Ebbene, viene acquistata un' area a Punta Giglio al fine della sua tutela, nonostante questa area sia gravata da una miriade di vincoli che ne impedisce qualsiasi sfruttamento imprenditoriale. In definitiva, si rischia di "buttare a mare" 400 mila euro che ben avrebbero potuto essere utilizzati per rimpinguare le risorse per la realizzazione della piscina coperta o ultimare la Casa comunale. Il tutto condito da estrema superficialità, posto che ancora non si ha la certezza dei titoli di proprietà in capo alla società che detiene i terreni. In definitiva, il Comune si muove alla stregua di una società immobiliare, investendo denari degli algheresi per acquisire un'area che i proprietari non avrebbero potuto commercializzare. Un procedimento amministrativo surreale, caratterizzato da protervia ma anche da confusione, che verosimilmente subirà le attenzioni degli organismi deputati ad accertare la corretta spendita delle risorse pubbliche e gli eventuali danni arrecati». Lo hanno dichiarato i consiglieri del Gruppo di Forza Italia Alghero Tedde, Caria, Peru, Bardino e Ansini.