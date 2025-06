Cor 10:00 Boe da Punta Negra all'Olandese

Pais: «porcata democratica» Avanti tutta al progetto dell´Azienda Speciale Parco di Porto Conte: installazione di 41 boe al “Lazzaretto”, “Rosso”, “Olandese” e Porto Conte/Baia delle Ninfe. Michele Pais annuncia clamorose proteste e parla di «porcata democratica»



ALGHERO - 41 boe pronte ad essere installate nel golfo di Alghero: 5 saranno installate all’interno della AMP nell’area di “Porto Conte/Baia delle Ninfe”, mentre le ulteriori 36 saranno installate all’interno della ZSC Capo Caccia e Punta Giglio ed in particolare 16 al “Lazzaretto”, 10 al “Rosso” e 10 all’”Olandese”. Queste operazioni della prima fase saranno completate entro questa settimana: l'annuncio è dell'Azienda Speciale Parco di Porto Conte che nonostante i palesi malumori in città prosegue l'iter avviato dalla direzione con l'obbiettivo (sulla carta) di proteggere i banchi di posidonia.



«A breve il piano di gestione “sperimentale” per questo primo anno di esercizio, con la gratuità per i diportisti residenti ad Alghero». Piano che, come deciso dall’Assemblea del Parco in occasione delle tribolate riunioni dei mesi scorsi, dovrà essere discusso presso la V Commissione Ambiente del Consiglio Comunale e successivamente approvato dal Consiglio direttivo del Parco. «Completate le operazioni di installazione - assicurano da Casa Gioiosa - ci si propone di dare un concreto segnale in risposta alle preoccupazioni manifestate dagli operatori del diporto, ma nel pieno rispetto delle esigenze di tutela degli habitat di posidonia».



Puntuale anche la protesta. «Noncuranti della volontà popolare che si è espressa contro 'l'abominevole" piano di occupazione del mare algherese con assurdi campi boe, inizia la posa in opera delle boe in una delle cale più frequentate dal diportismo. Purtroppo con la complicità dell'Amministrazione comunale» attacca l'ex presidente del Consiglio regionale della Sardegna, Michele Pais, che parla di «tomba del diportismo e della nautica algherese». E annuncia: «Vi assicuro che questa porcata democratica non andrà avanti, presto iniziative in loco, nelle sedi istituzionali di Parco e Comune e con una grande mobilitazione».



Nella foto: i lavori in corso di svolgimento al "Rosso", Punta Negra