In questo inedito contesto, Alguer.it, SassariNews.it e tutte le edizioni locali del network, aprono lo spazio editoriale alle più diverse forme di arte, alla cultura, alla musica, al mondo sportivo regionale. Luigi Alvardi, allenatore vincente dell´Alghero, con una lunga attività sulle panchine della Sardegna, incita i suoi ex concittadini: un abbraccio a tutti, tenete duro.