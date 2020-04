«Scuse da rivolgere agli algheresi»

20/4/2020 «Di Gangi grottesco, misura è colma» «L´assessore rappresentante Fratelli d´Italia in Giunta è di destra? Appartiene a Fratelli d´Italia? Noi da sempre stiamo dalla stessa parte, l´assessore di sicuro no, il consigliere lo speriamo. Ci dispiace che l´Amministrazione e il partito si trovino coinvolti in queste dinamiche», attaccano i membri del Circolo Tricolore di Alghero