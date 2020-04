Red 8:18 Oliena, la cultura non si ferma Sulle alture di Supramonte di Oliena con il workshop della Quadriennale di Roma ospitato dal Man di Nuoro. On-line sul canale YouTube del Mibact un viaggio con gli artisti ospiti del museo d’arte contemporanea sardo







Un’immersione profonda, che ha messo in contatto giovani menti creative con il patrimonio culturale di una delle regioni più antiche del Mediterraneo, che sta sperimentando i nuovi linguaggi della contemporaneità. Guidati ad una esperienza fisica e sensoriale del paesaggio grazie anche alla collaborazione con la Sardegna film commission, i partecipanti hanno potuto confrontare le proprie sensazioni e gli stimoli ricevuti con l’artista Enrico David, il critico Bart van der Heide e lo scrittore Marcello Fois, in uno scambio intenso e fecondo.



Con questa iniziativa, il Mibact, attraverso un impegno corale di tutti i propri istituti, mostra così non solo ciò che è abitualmente accessibile al pubblico, ma anche il dietro le quinte dei beni culturali, con le numerose professionalità che si occupano di conservazione, tutela e valorizzazione. Attraverso il sito ed i propri profili social Facebook, Instagram e Twitter, il Ministero rilancia le numerose iniziative digitali in atto. Inoltre, sulla pagina La cultura non si ferma del sito BeniCulturali, in continuo aggiornamento, sono già presenti diversi contributi dei luoghi della cultura statali. Commenti OLIENA - L’ascesa del Supramonte di Oliena, nella valle del Lanaitho, per raggiungere l’area archeologica di Tiscali, un luogo al contempo estremamente arcaico e contemporaneo destinato ad ispirare gli artisti partecipanti al workshop dedicato alla pittura organizzato dalla Quadriennale di Roma nel luglio 2019 ed ospitato dal Man–Museo d’arte Provincia di Nuoro. Il video di una decina di minuti, disponibile sul canale YouTube del Mibact, racconta i tre giorni di un gruppo di artisti internazionali impegnati in un seminario sotto la guida di Sarah Cosulich, direttore artistico della Quadriennale di Roma.Un’immersione profonda, che ha messo in contatto giovani menti creative con il patrimonio culturale di una delle regioni più antiche del Mediterraneo, che sta sperimentando i nuovi linguaggi della contemporaneità. Guidati ad una esperienza fisica e sensoriale del paesaggio grazie anche alla collaborazione con la Sardegna film commission, i partecipanti hanno potuto confrontare le proprie sensazioni e gli stimoli ricevuti con l’artista Enrico David, il critico Bart van der Heide e lo scrittore Marcello Fois, in uno scambio intenso e fecondo.Con questa iniziativa, il Mibact, attraverso un impegno corale di tutti i propri istituti, mostra così non solo ciò che è abitualmente accessibile al pubblico, ma anche il dietro le quinte dei beni culturali, con le numerose professionalità che si occupano di conservazione, tutela e valorizzazione. Attraverso il sito ed i propri profili social Facebook, Instagram e Twitter, il Ministero rilancia le numerose iniziative digitali in atto. Inoltre, sulla pagina La cultura non si ferma del sito BeniCulturali, in continuo aggiornamento, sono già presenti diversi contributi dei luoghi della cultura statali.