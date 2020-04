Red 19:06 Forestale: 377 controlli in tutta l´Isola Tre le persone sanzionate, tutte a Cagliari. Controllati anche trenta passeggeri in arrivo a Porto Torres da Barcellona. 33.529 i controlli in tutta la Sardegna realizzati dal Corpo forestale dal 14 marzo, per un totale di 653 sanzioni



ALGHERO – Ieri (mercoledì), sono stati 377 i controlli realizzati dal Corpo forestale della Regione autonoma della Sardegna per vigilare sul rispetto delle regole stabilite per l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Di queste, 150 nell’area di Cagliari, quarantadue ad Iglesias, diciannove ad Oristano, novantatre a Sassari, quarantasette a Nuoro e ventisei a Lanusei. Ieri, sono state tre le persone sanzionate, tutte a Cagliari. Inoltre, nello scalo marittimo di Porto Torres, sono stati controllati trenta passeggeri provenienti da Barcellona. Dal 14 marzo, sono 33.529 i controlli realizzati dalla Forestale. Le sanzioni complessive sono, invece, 653.