Turismo: conferenza per gli assessori sardi

Anche la conferenza di domani parte dal percorso di concertazione e condivisione con il territorio e gli operatori del settore attivato nelle Cooperation room istituite con il Piano di destinazione turistica di Santa Teresa di Gallura, dove partecipano stabilmente cinquantacinque operatori, compresi i general manager dei due più grandi alberghi e resort della destinazione di Santa Teresa. Commenti SANTA TERESA DI GALLURA - I Comuni turistici sardi insieme per la ripartenza. L’appuntamento è per domani, venerdì 24 aprile, dalle 10.30, con la prima conferenza on-line degli assessori comunali del Turismo della Sardegna. Un incontro dedicato alla discussione delle possibili azioni comuni da portare avanti per sostenere gli operatori e l’occupazione.La chiamata a raccolta era stata data da Santa Teresa di Gallura, con la lettera inviata dall'assessore comunale del Turismo Stefania Taras, agli altri suoi colleghi di oltre 150 Comuni sardi. Un appuntamento a cui hanno risposto in tanti per discutere e pensare ad un percorso comune finalizzato alla creazione di una strategia per il prossimo futuro, con il primo obiettivo di salvare la stagione turistica 2020.All’incontro sulla piattaforma digitale, gli assessori del Turismo dei Comuni partecipanti si confronteranno per condividere un decalogo di analisi e cambiamento dell’impatto, per definire e strutturare un modello stabile di confronto e coordinamento per generare e realizzare assieme strategie condivise ed integrate di innovazione e sviluppo post virus, per far confluire in un'unica proposta diverse iniziative progettuali di ripartenza di enti pubblici o privati ed associazioni e, non certo ultimo, costruire un'interlocuzione stabile con Regione, enti di ricerca, Camere di commercio, sistema di formazione, associazioni di categoria, sindacati e non solo.Anche la conferenza di domani parte dal percorso di concertazione e condivisione con il territorio e gli operatori del settore attivato nelle Cooperation room istituite con il Piano di destinazione turistica di Santa Teresa di Gallura, dove partecipano stabilmente cinquantacinque operatori, compresi i general manager dei due più grandi alberghi e resort della destinazione di Santa Teresa.