Covid-Alghero: pochi test e risultati lenti

Nonostante un iniziale via libera al loro esame negli stessi presidi ospedalieri in cui vengono effettuati, ad oggi è ancora il laboratorio di Malattie Infettive di Sassari ad effettuare tutti gli esami. Della questione si è interessato anche l'ex sindaco di Alghero Mario Bruno, che ha denunciato pubblicamente l'anomala situazione: «Un autista ogni giorno fa la spola da Alghero a Sassari. Il nostro laboratorio non è in grado di esaminarli? Ritengo di si». Commenti ALGHERO - Ancora problemi nell'Ospedale Civile di Alghero e sempre legati alla gestione dell'emergenza. Questa volta, le difficoltà sono tutte riferite all'effettuazione dei(i cosiddetti tamponi) ed il lungo processo nell’attività di rilascio degli esiti. La denuncia arriva direttamente dall'interno dell'Ospedale Civile algherese, ma analogie si riscontrano anche in altri territori dell'Isola.Problemi che sarebbero legati proprio all'esiguo numero diinviati in ospedale, a cui si sopperisce spesso grazie a donazioni private e all'abnegazione degli operatori delegati al monitoraggio, con in testa il direttore del Reparto di Otorinolaringoiatria Sebastiano Carboni, responsabile dello screening sul territorio. Da una parte quindi, il numero ridotto di test che possono essere eseguiti giornalmente, dall'altra, la lentezza nel processarli.Nonostante un iniziale via libera al loro esame negli stessi presidi ospedalieri in cui vengono effettuati, ad oggi è ancora il laboratorio di Malattie Infettive di Sassari ad effettuare tutti gli esami. Della questione si è interessato anche l'ex sindaco di Alghero Mario Bruno, che ha denunciato pubblicamente l'anomala situazione: «Un autista ogni giorno fa la spola da Alghero a Sassari. Il nostro laboratorio non è in grado di esaminarli? Ritengo di si».