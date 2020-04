Red 21:38 Federbalneari Sardegna al tavolo con il Governo «Questo primo tavolo virtuale con il Governo, tenutosi via Skype, ha portato i suoi frutti e presto potremo salvare le famiglie dei balneari della Sardegna», dichiara il segretario regionale Claudio Maurelli







È stato anche il momento per parlare della problematica “Comuni dissidenti della Sardegna”, «caso unico nazionale che tutti i politici presenti conoscevano per “fama” del primo cittadino in questione. Il problema sarà risolto a breve – spiega Maurelli - hanno confermato tutti i parlamentari della Repubblica presenti alla conferenza Skype. Siamo felici della grande vicinanza del Governo nazionale in questo momento, gia di per se drammatico per la categoria tutta, cosi come per tutte le altre categorie lavorative. Non permetteremo si facciano presunte strumentalizzazioni e speculazioni sulla pelle di migliaia di famiglie della Sardegna. Ringraziamo la Regione Sardegna per la vicinanza e la prontezza di intervento, qualora ve ne fosse il bisogno, nel ritirare le deleghe ai Comuni dissidenti al prossimo Decreto legge richiesto a viva voce da Federbalneari Sardegna. Abbiamo anche il “Comune di Minoranza” coeso, dalla nostra parte, e questo ci fa ben sperare sulla risoluzione della “Problematica Olbia” nel breve tempo. Sarà comunque nostra premura ringraziare singolarmente i consiglieri di Opposizione del Comune di Olbia, che voteranno a favore per la salvezza delle tante famiglie sarde coinvolte in questa scellerata presa di posizione del primo cittadino. Non potremo esimerci dal pubblicare anche i nomi di coloro che voteranno contro la salvezza del comparto turistico olbiese, cosi da far ricordare a tutti gli olbiesi, chi sono questi signori».



Commenti ALGHERO - «Siamo soddisfatti del risultato ottenuto - spiega il segretario regionale Federbalneari Sardegna Claudio Maurelli - Questo primo tavolo virtuale con il Governo, tenutosi via Skype, ha portato i suoi frutti e presto potremo salvare le famiglie dei balneari della Sardegna. Siamo anche onorati di aver avuto la possibilità di parlare delle varie tematiche, che più di tutti, in questo momento difficile, toccano l'economia turistica della Regione Sardegna». Il presidente dell'associazione Mario Isoni ha potuto ribadire ai parlamentari presenti la posizione della categoria, ovvero «immediatezza nella uscita, non di un dpCm sulla 145/2018, ma di un forte decreto legge 145/2018, che confermi il 2033 come data ultima di estensione delle concessioni demaniali».