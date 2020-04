Red 13:22 Aou: stanziamento straordinario dal Coros L’Unione dei Comuni del Coros ha disposto un ulteriore stanziamento straordinario per supportare l’Azienda ospedaliera universitaria di Sassari nell´emergenza CoronaVirus







Con questo intervento, nella situazione delicata in cui versa la sanità sassarese, l’Unione compie uno sforzo ulteriore anche in virtù del ruolo che ricopre nell’esercizio delle funzioni associate delegate dai Comuni in materia di Protezione civile. L’ausilio ed il supporto degli enti funzionali al territorio dev’ essere, soprattutto in questo momento, concreto e costante. «Anche questo è “fare unione”- sottolinea l’ assessore alla Protezione civile dell’Unione e sindaco di Muros Federico Tolu - aprendoci a chi, in questo momento, si trova faccia a faccia con l’emergenza. Un piccolo gesto il nostro ma che sicuramente contribuirà ad aiutare tante persone, sperando che tutto questo possa essere solo un brutto ricordo, il prima possibile».



Dello stesso avviso è il presidente dell’Unione del Coros Carlo Sotgiu, che ribadisce: «In questa fase ancora molto difficile, tutti i sindaci sono impegnati in prima linea per contrastare la crisi sanitaria che attanaglia il territorio, diventata oramai anche economica e sociale. Per farlo ancora più efficacemente abbiamo deciso, fra gli altri strumenti di supporto alla popolazione, di dare un aiuto concreto a chi opera in prima linea acquistando queste apparecchiature utili per l’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari. Siamo entrati nella fase più delicata, non dobbiamo mollare proprio ora, a nome dei sindaci dell’Unione invito ancora tutti a seguire le regole e stare a casa, solo in questo modo potremo uscire presto dall’emergenza e tornare gradualmente alla vita normale».



Nella foto: un elettrocardiografo Commenti SASSARI - L’Unione dei Comuni del Coros ha disposto un ulteriore stanziamento straordinario, oltre al precedente a favore delle associazioni di volontariato iscritte al registro regionale di Protezione civile e alle Compagnie barracellari comunali, per supportare l’Azienda ospedaliera universitaria di Sassari nell’emergenza CoronaVirus. I fondi messi a disposizione dell’Unione, saranno utilizzati per l’acquisto di due elettrocardiografi (lo strumento medico necessario per l'esecuzione dell'elettrocardiogramma Ecg, che consente di registrare e riprodurre graficamente in un tracciato l'attività elettrica del cuore e dunque verificarne il corretto funzionamento ) e 700 mascherine protettive (100 Ffp2 e 600 chirurgiche), strumenti indispensabili nella gestione dell’attività sanitaria dell’Aou, soprattutto in questo momento di emergenza.Con questo intervento, nella situazione delicata in cui versa la sanità sassarese, l’Unione compie uno sforzo ulteriore anche in virtù del ruolo che ricopre nell’esercizio delle funzioni associate delegate dai Comuni in materia di Protezione civile. L’ausilio ed il supporto degli enti funzionali al territorio dev’ essere, soprattutto in questo momento, concreto e costante. «Anche questo è “fare unione”- sottolinea l’ assessore alla Protezione civile dell’Unione e sindaco di Muros Federico Tolu - aprendoci a chi, in questo momento, si trova faccia a faccia con l’emergenza. Un piccolo gesto il nostro ma che sicuramente contribuirà ad aiutare tante persone, sperando che tutto questo possa essere solo un brutto ricordo, il prima possibile».Dello stesso avviso è il presidente dell’Unione del Coros Carlo Sotgiu, che ribadisce: «In questa fase ancora molto difficile, tutti i sindaci sono impegnati in prima linea per contrastare la crisi sanitaria che attanaglia il territorio, diventata oramai anche economica e sociale. Per farlo ancora più efficacemente abbiamo deciso, fra gli altri strumenti di supporto alla popolazione, di dare un aiuto concreto a chi opera in prima linea acquistando queste apparecchiature utili per l’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari. Siamo entrati nella fase più delicata, non dobbiamo mollare proprio ora, a nome dei sindaci dell’Unione invito ancora tutti a seguire le regole e stare a casa, solo in questo modo potremo uscire presto dall’emergenza e tornare gradualmente alla vita normale».Nella foto: un elettrocardiografo