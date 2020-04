Red 14:17 Sassari: parcheggi blu gratis fino al 17 maggio La decisione è stata presa grazie ad un accordo tra il sindaco Nanni Campus e la Saba, in considerazione del fatto che, anche dopo lunedì 4, ci saranno ancora diverse limitazioni negli spostamenti



Commenti SASSARI - Sarà prorogata fino a domenica 17 maggio la gratuità dei i parcheggi blu in superficie. La decisione è stata presa grazie ad un accordo tra il sindaco Nanni Campus e la Saba (la società che gestisce i parcheggi a pagamento a Sassari), in considerazione del fatto che, anche dopo lunedì 4 maggio, ci saranno ancora diverse limitazioni negli spostamenti. La gratuità dei parcheggi consente a chi abita in strade dove esistono stalli a pagamento di poter lasciare ferme le auto, restare a casa e limitare gli spostamenti. Alla base dell'accordo, la volontà e l'impegno di tutti per mettere in campo ogni azione utile a contrastare l'emergenza ed a ridurre al minimo i disagi per la popolazione.