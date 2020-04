Ristoranti e bar, chiavi al sindaco

video 9:30 Horeca, attività allo stremo. Luci accese per l´ultima sera Numerose anche ad Alghero le attività di ristorazione, bar e prodotti alimentari che ieri sera hanno preso parte alla manifestazione nazionale a sostegno del comparto Ho.Re.Ca. "Risorgiamo Italia", per chiedere al Governo ed alla Regione impegni concreti a favore del settore dei servizi al turismo: luci accese simbolicamente per l´ultima notte nelle attività commerciali e chiavi al sindaco. Le immagini dal centro storico algherese