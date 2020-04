Red 15:23 «Nuova delimitazione zone svantaggiate» Passano da 279 a 309 i Comuni sardi che potranno accedere alle misure di sostegno - tra cui le indennità compensative previste dalla Misura 13 del Programma di sviluppo rurale della Sardegna







Rispetto alle precedenti delimitazioni, che prendevano come riferimento prevalente parametri altimetrici e la presenza o meno di rete irrigua consortile nei territori, l’analisi ha tenuto conto di numerosi e differenti parametri, tra cui la presenza di determinati criteri biofisici, la densità di bestiame, la produzione standard media del Comune per le diverse colture, la presenza di irrigazione. L’attività, particolarmente lunga e complessa, è stata condotta dal Ministero attraverso l'ente di ricerca nazionale Crea e concordata in ogni fase con gli uffici della Commissione europea. «Il risultato finale - commenta Murgia - è stato piuttosto favorevole per la Sardegna. Rispetto alle precedenti programmazioni, il numero dei Comuni inseriti nella delimitazione è passato da 279 a 309, con un incremento di trenta Comuni. Per contro, hanno perso la condizione di svantaggio nove Comuni, prevalentemente per effetto dell’ampliamento della rete consortile, che ha modificato in maniera rilevante le potenzialità produttive dei territori. Inoltre, per dieci Comuni, precedentemente svantaggiati solo su alcune superfici del territorio comunale, la nuova delimitazione ha esteso ad altre parti dei territori comunali la condizione di svantaggio».



La Regione autonoma della Sardegna, attraverso l’Assessorato dell’Agricoltura, è intervenuta in fase di definizione della nuova delimitazione per suggerire correttive legate ad evidenti errori nell’attribuzione dei punteggi relativi ai singoli parametri utilizzati per l’analisi effettuata dal Crea. «Questo - conclude l’esponente della Giunta Solinas - ha consentito di far riconoscere la condizione di svantaggio a diversi Comuni che inizialmente risultavano esclusi. L’ampliamento del numero di Comuni sardi inseriti nella nuova delimitazione è un fatto positivo che consente di incrementare il numero di aziende sarde che beneficeranno delle previste misure di sostegno e conseguentemente di assicurare maggiori flussi di liquidità per il comparto agricolo».



