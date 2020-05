Sara Alivesi 20:08 Insulti alla consigliera olbiese: Paola Deiana non ci sta «Consumata una delle pagine più brutte della politica». Così la deputata algherese del Movimento 5 stelle Paola Deiana commenta quanto accaduto durante l’ultima seduta in streaming del Consiglio comunale di Olbia







Nella foto: la deputata Paola Deiana Commenti ALGHERO - «Parole di una gravità inaudita, insulti sessisti che creano fratture, alimentano odio e quella cultura della violenza che combatto con tutte le mie forze». Così la deputata algherese del Movimento 5 stelle Paola Deiana commenta quanto accaduto durante l’ultimo Consiglio comunale di Olbia, con l'offesa del consigliere comunale di Forza Italia Giulia Derosas all'indirizzo della collega del Partito democratico Patrizia Desole [LEGGI] «Si è consumata una delle pagine più brutte della politica – peosegue amareggiata la capogruppo della Camera in Commissione Ambiente - In diretta streaming, sul canale YouTube dell'Amministrazione, una consigliera ha denigrato pubblicamente una collega. E non da meno lo scontro verbale tra il sindaco e un consigliere. In questo modo i politici olbiesi vogliono essere un esempio per i cittadini? Che inizino a farlo, prima di tutto, chiedono scusa».«Come parlamentare dell’Integruppo per le donne e le pari opportunità esprimo la mia personale solidarietà e vicinanza alla consigliera Patrizia Desole e invito tutti, ma davvero tutti, a riflettere su quanto accaduto e a prenderne coscienza. Questi comportamenti vanno fortemente condannati e combattuti», conclude Deiana.Nella foto: la deputata Paola Deiana