Red 13:25 Laboratorio Microbiologia e Virologia verso la fase 2 In questi mesi, la struttura all´interno dell´Azienda ospedaliero universitaria di Sassari ha effettuato oltre 13mila tamponi ed adesso si prepara ad avviare analisi sierologiche mirate







«Ci siamo organizzati da subito per dare risposte alle strutture ospedaliere e del territorio – afferma Rubino – anche perché, nel periodo caldo dell’emergenza, arrivavano tamponi da analizzare da tutto il centro nord Sardegna, Sassari, Alghero, Ozieri, Tempio, Olbia e Nuoro. Abbiamo dovuto rivedere il nostro modo di operare, anche in considerazione del fatto che questo laboratorio, che è nato come Centro di riferimento regionale dell’influenza, processava circa 600 tamponi nel solo periodo influenzale». È chiaro che l’emergenza sanitaria ha portato a rivedere l'intera attività del laboratorio che è riuscito a realizzare una media giornaliera di analisi di tamponi che si è aggirata tra i 350 ed i 450. Un risultato dovuto anche al personale messo in campo: dai medici, biologi e tecnici del laboratorio di Virologia e Biologia molecolare, al piano terra della palazzina di Malattie Infettive e dei Laboratori di Microbiologia e Virologia di Via Padre Manzella e del “Palazzo Rosa”. La struttura organizzativa è stata rafforzata con il contributo degli specializzandi della Scuola di Microbiologia e virologia, alcuni dei quali con pluriennale esperienza e dottorato di ricerca in Virologia. A questi, si sono aggiunti un biologo volontario del servizio di Diabetologia e gli specialisti (un medico ed un tecnico) del Laboratorio di Patologia clinica, che hanno portato le loro esperienze tecnico-scientifiche e strumentali.



«Le fasi iniziali sono state le più difficili – afferma il direttore del Laboratorio – per la grave carenza di reagenti difficilmente reperibili sul mercato in tutta Europa. C’è stata una grande attività da parte della Farmacia ospedaliera e dell’Ufficio Acquisizione beni e servizi e, dopo le difficoltà anche delle aziende produttrici e distributrici dei reagenti che hanno faticato a fornire con continuità i beni necessari per la diagnostica, adesso i problemi sono quasi del tutto superati». La sfida iniziale, forse anche la più grande, è stata la gestione di centinaia di campioni giornalieri. «Le richieste sono state davvero pressanti – aggiunge Rubino – e soltanto con il tempo si è compreso che la diagnosi di presenza del virus nei tamponi richiede esami particolarmente complessi e un tempo di esecuzione dalle tre alle sei ore».



Adesso, anche il laboratorio viaggia verso la Fase 2 dell’emergenza Covid ed è pronto ad avviare indagini su campioni sempre più ampi di popolazione, nel rispetto delle indicazioni nazionali e regionali applicate all'Unità di crisi locale. Saranno messe in campo analisi sierologiche mirate ad accertare l’esposizione al virus e, quindi, a controllare la sua diffusione nella comunità ospedaliera e nelle Rsa. Un lavoro enorme che porterà ad analizzare diverse migliaia di sieri alla settimana, per determinare la presenza di anticorpi specifici per il coronavirus. A dare sostegno e supporto al laboratorio sono state anche le donazioni da parte del territorio. «Grazie alla generosità di Istituzioni pubbliche e private, fondazioni, associazioni, persone singole o aggregate in gruppi che hanno organizzato una generosa raccolta fondi – conclude il direttore del Laboratorio – la nostra struttura è stata rifornita di numerosi kit diagnostici e strumentazioni».



