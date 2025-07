S.A. 11:48 Jazzalguer: appuntamenti a luglio e agosto Il prossimo giovedì 24 luglio alle 21.30 dall’Inghilterra arriva una delle artiste più attese, Emma Smith che salirà sul palco del Quarter, insieme a Jamie Safiral piano, Jack Tustin al basso e Luke Tomlinson alla batteria



L'VIII edizione di JazzAlguer si prepara per i grandi concerti con gli artisti nazionali e internazionali che saranno protagonisti delle date di luglio e agosto. Successo per il concerto-reading " Black and Tan Fantasy Jaques Prévert e Thelonious Monk" che ha visto protagonisti Massimo Russino voce recitante, adattamento e regìa e Andrea Pozza al pianoforte.



Il prossimo giovedì 24 luglio alle 21.30 dall’Inghilterra arriva una delle artiste più attese, Emma Smith che salirà sul palco del Quarter, insieme a Jamie Safiral piano, Jack Tustin al basso e Luke Tomlinson alla batteria. Il 2 Agosto alle 21.30, direttamente dall’Illinois, Stati Uniti, arriva sul palco del Quarter Stella Cole, giovane e talentuosa cantante americana. Ad accompagnarla sul palco di JazzAlguer Angelo Lazzeri alla chitarra, Salvatore Maltana al contrabbasso e Massimo Russino alla batteria.

Il 19 Agosto alle 21.30, sarà l’Anfiteatro “Ivan Graziani” ad ospitare l’evento clou di questa rassegna. A JazzAlguer approda Amii Stewartcon il suo “Back to My Roots”. Sul palco insieme ad Amii Stewart Giuseppe Arezzo al pianoforte, Giuseppe Tringali alla batterista, Paolo Paracchini al basso, Dato Tanghetti alle percussioni, Riccardo Del Sogno alla tastiera.



Venerdi’ 22 Agosto alle 21.30, sarà il grande artista napoletano, Tullio de Piscopo a catturare il pubblico con i ritmi e il sound de “I colori della Musica”, tour 2025. Tullio De Piscopo, leggenda della musica italiana e internazionale è un caposcuola del sound mediterraneo, conta collaborazioni importanti sia in campo nazionale che internazionale ed è stato insignito di numerosi presi. Il 29 Agosto vedrà protagonista un poliedrico artista italiano. Con “Buonasera, Io sono Tricarico”, calcherà il palco del Quarter (21.30), Francesco Tricarico con il nuovo live nel quale l’artista milanese è accompagnato da Michele Fazio al pianoforte.