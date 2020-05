Red 7:18 Agricoltura: «Ministero metta fine alle disparità» «Non ci sono più zone o Comuni non svantaggiati», sottolinea il deputato sardo di Fratelli d´Italia Salvatore Deidda, che ha presentato un’interrogazione parlamentare a sostegno dei Comuni sardi esclusi dalle cosiddette “Aree svantaggiate” e quindi impossibilitati ad accedere ai fonti previsti







«Non un Comune sardo deve rimanere fuori». Così Deidda, che conclude: «Per tali motivi, ho deciso di presentare (insieme al Gruppo di Fratelli d’Italia) un’interrogazione parlamentare rivolta al Ministro dell’Agricoltura, affinché tutti i Comuni sardi esclusi vengano inclusi garantendo l’omogeneo sviluppo economico della Regione».



